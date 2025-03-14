فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
09:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:35 GMT
20 د
On air
10:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
14:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
15:00 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:16 GMT
25 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
16:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:00 GMT
9 د
ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
21 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
29 د
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مجتمع
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https://sarabic.ae/20250314/فيديو-يثبت-أن-الروبوت-لا-يستطيع-أن-يكون-بديلا-عن-الإنسان---1098666575.html
فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان
فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الروبوتات تثير الفوضى في أحد المستودعات، في لحظة تظهر عجز الذكاء الاصطناعي عن حل بعض المشاكل البسيطة. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:53+0000
2025-03-14T12:53+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو روبوتي "أمازون" وهما عالقين في حوار غير منطوق من الحيرة والتردد، كل واحد يحاول تفادي الآخر، لكن بنفس الطريقة وبنفس اللحظة، والنتيجة حركة مشلولة وكوميديا تقنية.وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات عن المشاكل التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي، وعن إمكانية استبدال البشر بالروبوتات في المستقبل."الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديوفيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
https://sarabic.ae/20250302/الكلب-الذكي-روبوت-لطيف-يخطف-الأضواء-في-كرنفالات-ساو-باولو-فيديو-1098302933.html
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان

12:53 GMT 14.03.2025
© Photo / Xصورة لروبوتات تتسبب بالفوضى في أحد مستودعات "أمازون"
صورة لروبوتات تتسبب بالفوضى في أحد مستودعات أمازون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الروبوتات تثير الفوضى في أحد المستودعات، في لحظة تظهر عجز الذكاء الاصطناعي عن حل بعض المشاكل البسيطة.
ويظهر في الفيديو روبوتي "أمازون" وهما عالقين في حوار غير منطوق من الحيرة والتردد، كل واحد يحاول تفادي الآخر، لكن بنفس الطريقة وبنفس اللحظة، والنتيجة حركة مشلولة وكوميديا تقنية.
صورة لكلب روبوت خلال كرنفالات ساو باولو في البرازيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مجتمع
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
2 مارس, 07:41 GMT
وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات عن المشاكل التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي، وعن إمكانية استبدال البشر بالروبوتات في المستقبل.
"الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديو
فيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
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