https://sarabic.ae/20250314/فيديو-يثبت-أن-الروبوت-لا-يستطيع-أن-يكون-بديلا-عن-الإنسان---1098666575.html
فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان
فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الروبوتات تثير الفوضى في أحد المستودعات، في لحظة تظهر عجز الذكاء الاصطناعي عن حل بعض المشاكل البسيطة. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T12:53+0000
2025-03-14T12:53+0000
2025-03-14T12:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو روبوتي "أمازون" وهما عالقين في حوار غير منطوق من الحيرة والتردد، كل واحد يحاول تفادي الآخر، لكن بنفس الطريقة وبنفس اللحظة، والنتيجة حركة مشلولة وكوميديا تقنية.وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات عن المشاكل التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي، وعن إمكانية استبدال البشر بالروبوتات في المستقبل."الكلب الذكي" روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو... فيديوفيديو صادم... روبوت "غريب الوجه" يهاجم المارة ويثير الجدل في الصين
https://sarabic.ae/20250302/الكلب-الذكي-روبوت-لطيف-يخطف-الأضواء-في-كرنفالات-ساو-باولو-فيديو-1098302933.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الروبوتات تثير الفوضى في أحد المستودعات، في لحظة تظهر عجز الذكاء الاصطناعي عن حل بعض المشاكل البسيطة.
ويظهر في الفيديو روبوتي "أمازون" وهما عالقين في حوار غير منطوق من الحيرة والتردد، كل واحد يحاول تفادي الآخر، لكن بنفس الطريقة وبنفس اللحظة، والنتيجة حركة مشلولة وكوميديا تقنية.
وأثار الفيديو المنتشر تساؤلات عن المشاكل التي يمكن أن يسببها الذكاء الاصطناعي، وعن إمكانية استبدال البشر بالروبوتات في المستقبل.