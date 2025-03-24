https://sarabic.ae/20250324/رئيس-وزراء-غرينلاند-يكشف-هدف-زيارة-الوفد-الأمريكي-للجزيرة-1098912962.html
رئيس وزراء غرينلاند يكشف هدف زيارة الوفد الأمريكي للجزيرة
رئيس وزراء غرينلاند يكشف هدف زيارة الوفد الأمريكي للجزيرة
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، بأن الولايات المتحدة سترسل وفداً إلى جزيرة غرينلاند لإظهار قوتها. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T16:12+0000
2025-03-24T16:12+0000
2025-03-24T16:16+0000
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وقال: "لقد وصلنا الآن إلى مستوى لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها (زيارة الوفد الأمريكي) بأنها زيارة بريئة من قبل زوجة سياسي. لماذا يذهب مستشار الأمن القومي إلى غرينلاند؟ الهدف الوحيد هو إظهار القوة تجاهنا".ويقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب السيدة الثانية للولايات المتحدة. وقال البيان: "يوم الخميس، ستسافر السيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند مع ابنها ووفد أمريكي لزيارة المواقع التاريخية والتعرف على تراث غرينلاند وحضور، سباق غرينلاند الوطني لتزلج الكلاب". ومن المقرر أن يزور والتز ورايت قاعدة بيتوفيك الفضائية، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية في غرينلاند، حيث سيتلقيان إحاطات من القوات الأمريكية هناك، قبل الانضمام إلى فانس في جولة على المواقع التاريخية والمشاركة في سباق الكلاب الوطني.وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاندتقرير: "الجزرة" سقطت من ترامب وقد تشكل خطرا كبيرا على بلاده دون أن ينتبه
https://sarabic.ae/20250324/وفد-أمريكي-يزور-غرينلاند-وسط-مساعي-ترامب-لضمها-1098897541.html
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-تمويل-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الصاروخي-ويؤكد-على-ضم-غرينلاند-1098397183.html
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العالم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس وزراء غرينلاند يكشف هدف زيارة الوفد الأمريكي للجزيرة
16:12 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 16:16 GMT 24.03.2025)
أفاد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، بأن الولايات المتحدة سترسل وفداً إلى جزيرة غرينلاند لإظهار قوتها.
وقال: "لقد وصلنا الآن إلى مستوى لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها (زيارة الوفد الأمريكي) بأنها زيارة بريئة من قبل زوجة سياسي. لماذا يذهب مستشار الأمن القومي إلى غرينلاند؟ الهدف الوحيد هو إظهار القوة تجاهنا".
وأوضح إيغيدي أن زيارة والتز (مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز) إلى غرينلاند ستجعل الأمريكيين يؤمنون بـ"مهمة ترامب" وستزداد الضغوط على الجزيرة.
ويقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب السيدة الثانية للولايات المتحدة.
وقال البيان: "يوم الخميس، ستسافر السيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند مع ابنها ووفد أمريكي لزيارة المواقع التاريخية والتعرف على تراث غرينلاند وحضور، سباق غرينلاند الوطني لتزلج الكلاب".
وتقود الوفد أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، بمرافقة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت.
ومن المقرر أن يزور والتز ورايت قاعدة بيتوفيك الفضائية، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية في غرينلاند، حيث سيتلقيان إحاطات من القوات الأمريكية هناك، قبل الانضمام إلى فانس في جولة على المواقع التاريخية والمشاركة في سباق الكلاب الوطني.
وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.