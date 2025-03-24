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https://sarabic.ae/20250324/وفد-أمريكي-يزور-غرينلاند-وسط-مساعي-ترامب-لضمها-1098897541.html
وفد أمريكي يزور غرينلاند وسط مساعي ترامب لضمها
وفد أمريكي يزور غرينلاند وسط مساعي ترامب لضمها
سبوتنيك عربي
يقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T09:42+0000
2025-03-24T09:42+0000
غرينلاند
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الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال البيان: "يوم الخميس... ستسافر السيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند مع ابنها ووفد أمريكي لزيارة المواقع التاريخية والتعرف على تراث غرينلاند وحضور... سباق غرينلاند الوطني لتزلج الكلاب".وتقود الوفد أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، بمرافقة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت.ومن المقرر أن يزور والتز ورايت قاعدة بيتوفيك الفضائية، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية في غرينلاند، حيث سيتلقيان إحاطات من القوات الأمريكية هناك، قبل الانضمام إلى فانس في جولة على المواقع التاريخية والمشاركة في سباق الكلاب الوطني.وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن "هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع غرينلاند بطريقة تحترم حقها في تقرير المصير، وتدعم التعاون الاقتصادي بين الطرفين".وأوضح أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التعرف على تاريخ وثقافة غرينلاند والمشاركة في السباق الذي ترعاه الولايات المتحدة.ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاندتقرير: "الجزرة" سقطت من ترامب وقد تشكل خطرا كبيرا على بلاده دون أن ينتبه
https://sarabic.ae/20250305/لسنا-للبيع-رئيس-وزراء-غرينلاند-يرفض-مزاعم-ترامب-بشراء-الجزيرة--1098419963.html
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غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
غرينلاند, أخبار الدنمارك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وفد أمريكي يزور غرينلاند وسط مساعي ترامب لضمها

09:42 GMT 24.03.2025
© AP Photo / NORDFOTOذوبان الجليد في غرينلاند
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / NORDFOTO
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يقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب السيدة الثانية للولايات المتحدة.
وقال البيان: "يوم الخميس... ستسافر السيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند مع ابنها ووفد أمريكي لزيارة المواقع التاريخية والتعرف على تراث غرينلاند وحضور... سباق غرينلاند الوطني لتزلج الكلاب".
وتقود الوفد أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، بمرافقة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت.
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
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ومن المقرر أن يزور والتز ورايت قاعدة بيتوفيك الفضائية، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية في غرينلاند، حيث سيتلقيان إحاطات من القوات الأمريكية هناك، قبل الانضمام إلى فانس في جولة على المواقع التاريخية والمشاركة في سباق الكلاب الوطني.
وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن "هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز الشراكات مع غرينلاند بطريقة تحترم حقها في تقرير المصير، وتدعم التعاون الاقتصادي بين الطرفين".
وأوضح أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التعرف على تاريخ وثقافة غرينلاند والمشاركة في السباق الذي ترعاه الولايات المتحدة.

وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.

ومنذ توليه الرئاسة لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، جعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.
ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند
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