https://sarabic.ae/20250305/لسنا-للبيع-رئيس-وزراء-غرينلاند-يرفض-مزاعم-ترامب-بشراء-الجزيرة--1098419963.html

"لسنا للبيع".. رئيس وزراء غرينلاند يرفض مزاعم ترامب بشراء الجزيرة

"لسنا للبيع".. رئيس وزراء غرينلاند يرفض مزاعم ترامب بشراء الجزيرة

سبوتنيك عربي

رفض رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إيغيدي، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أدلى بها مساء الثلاثاء، والتي زعم فيها أن الولايات المتحدة تسعى للحصول... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T17:49+0000

2025-03-05T17:49+0000

2025-03-05T17:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/08/1042010879_0:0:1977:1112_1920x0_80_0_0_ed09070c5f10e3643ed5c8c9964855c0.jpg

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إيغيدي قوله: "كالاليت نونات (اسم غرينلاند بلغتها المحلية) ملك لنا، نحن لا نريد أن نكون أمريكيين ولا دنماركيين؛ نحن شعب كالاليت، على الأمريكيين وقائدهم أن يفهموا ذلك، نحن لسنا للبيع ولا يمكن تملكنا بسهولة، مستقبلنا سيُقرر من قبلنا في غرينلاند".يأتي ذلك بعدما قال ترامب في خطاب سابق: "نحتاج غرينلاند لأمننا القومي وحتى الأمن الدولي، نحن نعمل مع جميع الأطراف المعنية للحصول عليها، وأعتقد أننا سنحصل عليها بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها، سنحافظ على أمانكم، وسنجعلكم أغنياء، وسنأخذ غرينلاند إلى آفاق لم تكن لتخطر ببالكم من قبل".وأكد وزير الدفاع الدنماركي، ترولس لوند بولسن، رفض بلاده لهذه المزاعم، قائلاً في تصريح للإذاعة الدنماركية العامة يوم الأربعاء: "هذا لن يحدث"، وأضاف: "الاتجاه الذي تريد غرينلاند أن تسلكه سيُقرر من قبل سكان غرينلاند".وتعد غرينلاند، الواقعة شمال شرق كندا، أكبر جزيرة في العالم، ويغطيها بشكل رئيسي الغطاء الجليدي لغرينلاند. وهي إقليم شبه مستقل تابع لمملكة الدنمارك، ويبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة فقط.وتتمتع غرينلاند بموقع استراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، مما يجعلها ذات أهمية اقتصادية وعسكرية، خاصة مع ذوبان الجليد البحري الذي فتح طرقًا شحن جديدة عبر القطب الشمالي.وقد عبرت سفينة تجارية روسية لأول مرة طريق الشمال الغربي، أو طريق البحر الشمالي، في أشهر الشتاء قبل عدة سنوات، وهو طريق أقصر يربط بين الموانئ الرئيسية في شرق آسيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.وأعربت القوى الغربية عن قلقها من استخدام روسيا والصين لهذا الطريق لتعزيز وجودهما في شمال المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك غرينلاند موارد نفط وغاز طبيعي ومعادن عالية القيمة، كما تضم القاعدة العسكرية الأمريكية الأقصى شمالاً.وتؤكد غرينلاند ودنمارك أن مستقبل الجزيرة سيُقرر من قبل سكانها، وليس من خلال أي تدخل خارجي، فيما تأتي تصريحات ترامب في إطار سلسلة من المحاولات السابقة لشراء الجزيرة، والتي قوبلت بالرفض القاطع من قبل السلطات المحلية والدولية.

https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-تمويل-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الصاروخي-ويؤكد-على-ضم-غرينلاند-1098397183.html

https://sarabic.ae/20250131/خوفا-من-الصين-وزير-الخارجية-الأمريكي-يكشف-سبب-الحاجة-للسيطرة-على-غرينلاند-1097331972.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار