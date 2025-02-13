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https://sarabic.ae/20250213/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-قلقها-حيال-زيادة-عسكرة-غرينلاند-1097733324.html
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها حيال زيادة عسكرة غرينلاند
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها حيال زيادة عسكرة غرينلاند
سبوتنيك عربي
أعرب مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيم ستودنيكوف، اليوم الخميس، عن قلق موسكو حيال زيادة عسكرة جزيرة غرينلاند واستغلالها لتهديد أمن... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T03:14+0000
2025-02-13T03:14+0000
الخارجية الروسية
روسيا
غرينلاند
ترامب
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موسكو – سبوتنيك. وقال ستودنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بالوضع حول غرينلاند، من المهم أن نشير أيضًا إلى أنه لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق حيال زيادة عسكرتها واستخدامها لإثارة التهديدات لأمن روسيا".وأشار ستودنيكوف إلى أن روسيا تدعو باستمرار إلى بناء بنية أمنية دولية موثوقة في المنطقة، متساوية لجميع دول القطب الشمالي.وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، بأن انضمام "غرينلاند" المحتمل إلى الولايات المتحدة يشكل تهديدًا عسكريًا لروسيا، ويمكن أن يصبح نقطة انطلاق للولايات المتحدة في أية مواجهة افتراضية مستقبلية عابرة للقارات.ووصف ترامب في أواخر 2024، امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الدنمارك.كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. وهي تظل جزءً من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارتها الذاتية واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.
https://sarabic.ae/20250131/خوفا-من-الصين-وزير-الخارجية-الأمريكي-يكشف-سبب-الحاجة-للسيطرة-على-غرينلاند-1097331972.html
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الخارجية الروسية, روسيا, غرينلاند, ترامب
الخارجية الروسية, روسيا, غرينلاند, ترامب

الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن قلقها حيال زيادة عسكرة غرينلاند

03:14 GMT 13.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعرب مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيم ستودنيكوف، اليوم الخميس، عن قلق موسكو حيال زيادة عسكرة جزيرة غرينلاند واستغلالها لتهديد أمن روسيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال ستودنيكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "فيما يتعلق بالوضع حول غرينلاند، من المهم أن نشير أيضًا إلى أنه لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق حيال زيادة عسكرتها واستخدامها لإثارة التهديدات لأمن روسيا".
وأضاف أن "روسيا لن تسمح بإدخال نهج المواجهة في منطقة القطب الشمالي، وهي مهتمة بالحفاظ عليها كمنطقة استقرار وقابلية للتنبؤ".
وأشار ستودنيكوف إلى أن روسيا تدعو باستمرار إلى بناء بنية أمنية دولية موثوقة في المنطقة، متساوية لجميع دول القطب الشمالي.
وفي وقت سابق، صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، بأن انضمام "غرينلاند" المحتمل إلى الولايات المتحدة يشكل تهديدًا عسكريًا لروسيا، ويمكن أن يصبح نقطة انطلاق للولايات المتحدة في أية مواجهة افتراضية مستقبلية عابرة للقارات.
ووصف ترامب في أواخر 2024، امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في الدنمارك.
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كانت غرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953. وهي تظل جزءً من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي مع إمكانية إدارتها الذاتية واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.
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