https://sarabic.ae/20250131/خوفا-من-الصين-وزير-الخارجية-الأمريكي-يكشف-سبب-الحاجة-للسيطرة-على-غرينلاند-1097331972.html

خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند

خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند

سبوتنيك عربي

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، السيطرة على غرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في... 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T06:19+0000

2025-01-31T06:19+0000

2025-01-31T06:21+0000

غرينلاند

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

العالم

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وقال روبيو عبر برنامج ميجين كيلي: "من المتصور أنه في نهاية المطاف، ربما حتى على المدى القصير، سيحاول الصينيون أن يفعلوا في غرينلاند، ما فعلوه بالفعل في قناة بنما وأماكن أخرى، لإنشاء مرافق تتيح لهم الوصول إلى القطب الشمالي تحت ستار شركة صينية".وفي السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى قبل تنصيبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي تختبئ في أعماقها احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم والليثيوم، يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خريطة عبر منصته "تروث سوشال"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية، باللون ذاته.وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب، قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكاغرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

https://sarabic.ae/20250130/مرشحة-سابقة-للرئاسة-في-بنما-تصريحات-ترامب-حول-سيطرة-أمريكا-على-القناة-منفصلة-عن-الواقع----1097314562.html

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