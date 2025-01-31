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خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند
خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، السيطرة على غرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T06:19+0000
2025-01-31T06:21+0000
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
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وقال روبيو عبر برنامج ميجين كيلي: "من المتصور أنه في نهاية المطاف، ربما حتى على المدى القصير، سيحاول الصينيون أن يفعلوا في غرينلاند، ما فعلوه بالفعل في قناة بنما وأماكن أخرى، لإنشاء مرافق تتيح لهم الوصول إلى القطب الشمالي تحت ستار شركة صينية".وفي السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى قبل تنصيبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي تختبئ في أعماقها احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم والليثيوم، يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خريطة عبر منصته "تروث سوشال"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية، باللون ذاته.وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب، قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكاغرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
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غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم
غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم

خوفا من الصين... وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب "الحاجة" للسيطرة على غرينلاند

06:19 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 31.01.2025)
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن سبب رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، السيطرة على غرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في مساعيها لتصبح قوة في القطب الشمالي، بحسب زعمه.
وقال روبيو عبر برنامج ميجين كيلي: "من المتصور أنه في نهاية المطاف، ربما حتى على المدى القصير، سيحاول الصينيون أن يفعلوا في غرينلاند، ما فعلوه بالفعل في قناة بنما وأماكن أخرى، لإنشاء مرافق تتيح لهم الوصول إلى القطب الشمالي تحت ستار شركة صينية".

وأشار روبيو إلى أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي حال حدوث هذا السيناريو، فإنه في حال نشوب نزاع، يمكن للصين أن ترسل سفنها الحربية إلى غرينلاند، وتتصرف من هناك، على حد قوله.

وفي السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى قبل تنصيبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، والتي تختبئ في أعماقها احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم والليثيوم، يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك على الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، بالنسبة للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك من الصين وروسيا، ورفض استبعاد استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على الجزيرة، بحسب زعمه.

قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
مرشحة سابقة للرئاسة في بنما: تصريحات ترامب حول سيطرة أمريكا على القناة منفصلة عن الواقع
أمس, 13:54 GMT
وفي وقت سابق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خريطة عبر منصته "تروث سوشال"، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة الأمريكية، باللون ذاته.

وقال ترامب، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية، غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية)".

وفي اليوم ذاته، رد رئيس وزراء غرينلاند، موتي بوروب إغيدي، على كلام ترامب، قائلا إن غرينلاند "ليست للبيع ولن تباع أبدا".
رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكا
غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
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