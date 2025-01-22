https://sarabic.ae/20250122/غرينلاند-ترغب-في-التقدم-بطلب-للانضمام-إلى-منظمة-التجارة-العالمية--1097019236.html

غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

سبوتنيك عربي

أكّد عضو البرلمان من حزب "سيوماوت" الحاكم في غرينلاند، كونو فينكر، اليوم الأربعاء، أن غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T01:37+0000

2025-01-22T01:37+0000

2025-01-22T02:17+0000

غرينلاند

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/69/1043236911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcc08c89877ae1eb3352f66a1c8ba325.jpg

وقال فينكر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، وأعتقد أن جزر فارو تعمل على الانضمام إلى المنظمة الآن. ونحن عادةً ما نتبعهم... نحن نتابع بعضنا البعض قليلاً. إذا حصلنا على صلاحيات في شيء، تقوم جزر فارو بذلك. وإذا حصلوا على شيء، نحصل عليه أيضًا".وفي وقت سابق، أعلن كونو فينكر، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها.من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند، "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، أبلغت جزر فارو، مثل غرينلاند التي تحت السلطة الرسمية للدنمارك، المملكة الدنماركية بنيتها البدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

https://sarabic.ae/20250120/نائب-في-برلمان-غرينلاند-يدعو-للبدء-بمحادثات-مع-الدنمارك-لاستقلال-الجزيرة-1096952581.html

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غرينلاند