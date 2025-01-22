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https://sarabic.ae/20250122/غرينلاند-ترغب-في-التقدم-بطلب-للانضمام-إلى-منظمة-التجارة-العالمية--1097019236.html
غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
أكّد عضو البرلمان من حزب "سيوماوت" الحاكم في غرينلاند، كونو فينكر، اليوم الأربعاء، أن غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T01:37+0000
2025-01-22T02:17+0000
غرينلاند
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وقال فينكر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، وأعتقد أن جزر فارو تعمل على الانضمام إلى المنظمة الآن. ونحن عادةً ما نتبعهم... نحن نتابع بعضنا البعض قليلاً. إذا حصلنا على صلاحيات في شيء، تقوم جزر فارو بذلك. وإذا حصلوا على شيء، نحصل عليه أيضًا".وفي وقت سابق، أعلن كونو فينكر، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها.من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند، "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، أبلغت جزر فارو، مثل غرينلاند التي تحت السلطة الرسمية للدنمارك، المملكة الدنماركية بنيتها البدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
https://sarabic.ae/20250120/نائب-في-برلمان-غرينلاند-يدعو-للبدء-بمحادثات-مع-الدنمارك-لاستقلال-الجزيرة-1096952581.html
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غرينلاند
غرينلاند

غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

01:37 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 02:17 GMT 22.01.2025)
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصوريخت "بيوتر الأول" (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية "روسارك"
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . Ilya Timin
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أكّد عضو البرلمان من حزب "سيوماوت" الحاكم في غرينلاند، كونو فينكر، اليوم الأربعاء، أن غرينلاند ترغب في التقدم بطلب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك على غرار جزر فارو.
وقال فينكر لوكالة "سبوتنيك": "نعم، وأعتقد أن جزر فارو تعمل على الانضمام إلى المنظمة الآن. ونحن عادةً ما نتبعهم... نحن نتابع بعضنا البعض قليلاً. إذا حصلنا على صلاحيات في شيء، تقوم جزر فارو بذلك. وإذا حصلوا على شيء، نحصل عليه أيضًا".
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة
20 يناير, 04:58 GMT
وفي وقت سابق، أعلن كونو فينكر، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها.
من جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند، "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.
وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".
وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، أبلغت جزر فارو، مثل غرينلاند التي تحت السلطة الرسمية للدنمارك، المملكة الدنماركية بنيتها البدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
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