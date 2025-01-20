https://sarabic.ae/20250120/نائب-في-برلمان-غرينلاند-يدعو-للبدء-بمحادثات-مع-الدنمارك-لاستقلال-الجزيرة-1096952581.html

نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة

نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة

سبوتنيك عربي

أعلن كونو فينكر، النائب في برلمان غرينلاند، اليوم الاثنين، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T04:58+0000

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وقال فينكر، الذي يمثل حزب "سيوموت" المنضوي تحت لواء الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "رأيي الشخصي هو أننا يجب أن نبدأ رسميًا المفاوضات مع الدنمارك، بشأن إنشاء دولة غرينلاند ذات السيادة".وأردف: "هناك العديد من الخيارات التي يجب على الناس أن يكونوا على معرفة بها قبل إجراء الاستفتاء، ولهذا السبب قدم حزبي اقتراحا إلى البرلمان لتفعيل حقنا في تقرير المصير".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكيالدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند

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