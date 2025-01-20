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نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة
نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة
سبوتنيك عربي
أعلن كونو فينكر، النائب في برلمان غرينلاند، اليوم الاثنين، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T04:58+0000
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وقال فينكر، الذي يمثل حزب "سيوموت" المنضوي تحت لواء الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "رأيي الشخصي هو أننا يجب أن نبدأ رسميًا المفاوضات مع الدنمارك، بشأن إنشاء دولة غرينلاند ذات السيادة".وأردف: "هناك العديد من الخيارات التي يجب على الناس أن يكونوا على معرفة بها قبل إجراء الاستفتاء، ولهذا السبب قدم حزبي اقتراحا إلى البرلمان لتفعيل حقنا في تقرير المصير".وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكيالدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند
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أخبار الدنمارك, العالم
أخبار الدنمارك, العالم

نائب في برلمان غرينلاند يدعو للبدء بمحادثات مع الدنمارك لاستقلال الجزيرة

04:58 GMT 20.01.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 20.01.2025)
© Sputnik . Iliya Timin / الانتقال إلى بنك الصوريخت "بيوتر الأول" (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية "روسارك"
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر عبر جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Iliya Timin
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تابعنا عبر
أعلن كونو فينكر، النائب في برلمان غرينلاند، اليوم الاثنين، بأن غرينلاند يجب أن تبدأ مفاوضات رسمية مع الدنمارك، في أقرب وقت ممكن، بشأن استقلالها.
وقال فينكر، الذي يمثل حزب "سيوموت" المنضوي تحت لواء الائتلاف الحاكم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "رأيي الشخصي هو أننا يجب أن نبدأ رسميًا المفاوضات مع الدنمارك، بشأن إنشاء دولة غرينلاند ذات السيادة".
وأردف: "هناك العديد من الخيارات التي يجب على الناس أن يكونوا على معرفة بها قبل إجراء الاستفتاء، ولهذا السبب قدم حزبي اقتراحا إلى البرلمان لتفعيل حقنا في تقرير المصير".

وفي وقت سابق، قال بيلي بروبيرغ، زعيم حزب "ناليراك" المعارض في برلمان غرينلاند، ووزير الخارجية السابق، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدنمارك تهدد غرينلاند، منذ سنوات، في كل مرة يتم فيها إثارة مسألة استقلال الجزيرة".

يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
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وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "مصير غرينلاند يجب أن يحدده سكانها، وأن حق تقرير المصير مضمون بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءاً من المملكة، لكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
نائب في برلمان غرينلاند لـ"سبوتنيك": الدنمارك ليس لها حقوق قانونية في الجزيرة وترامب على حق
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وذكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند، "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك.

وكتب ترامب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".
غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي
الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند
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