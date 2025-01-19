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https://sarabic.ae/20250119/نائب-في-برلمان-غرينلاند-لـسبوتنيك-الدنمارك-ليس-لها-حقوق-قانونية-في-غرينلاند-وترامب-على-حق-1096921039.html
نائب في برلمان "غرينلاند" لـ"سبوتنيك": الدنمارك ليس لها حقوق قانونية في غرينلاند وترامب على حق
نائب في برلمان "غرينلاند" لـ"سبوتنيك": الدنمارك ليس لها حقوق قانونية في غرينلاند وترامب على حق
سبوتنيك عربي
أعلن عضو برلمان غرينلاند من حزب الائتلاف الحاكم بالبلاد، سيوموت كونو فينكر، اليوم الأحد، أن الدنمارك ليس لها حق قانوني في غرينلاند والرئيس الأمريكي المنتخب... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T01:32+0000
2025-01-19T01:32+0000
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نوك (غرينلاند) - سبوتنيك. وذكر سيوموت كونو فينكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "الدنمارك استعمرتنا وضمتنا إليها دون إجراء استفتاء على سكان غرينلاند".وتابع البرلماني في غرينلاند أنه "بالتالي، ليس لدى الدنمارك بحكم الأمر الواقع أي حقوق قانونية في غرينلاند، ولهذا السبب أنا أتفق مع دونالد ترامب".وذكر سيوموت كونو فينكر أنه "وفق رأيي، ليس لديهم ( في الدنمارك) حقوق قانونية في غرينلاند".وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.ومن جانبه، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي أيغيدي، إن "الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبدًا". وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.بعد تصريحات والده عن "ضرورة شرائها".. نجل ترامب يصل إلى غرينلاندميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
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دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الدنمارك
دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الدنمارك

نائب في برلمان "غرينلاند" لـ"سبوتنيك": الدنمارك ليس لها حقوق قانونية في غرينلاند وترامب على حق

01:32 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن عضو برلمان غرينلاند من حزب الائتلاف الحاكم بالبلاد، سيوموت كونو فينكر، اليوم الأحد، أن الدنمارك ليس لها حق قانوني في غرينلاند والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على حق في هذا الشأن.
نوك (غرينلاند) - سبوتنيك. وذكر سيوموت كونو فينكر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "الدنمارك استعمرتنا وضمتنا إليها دون إجراء استفتاء على سكان غرينلاند".
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ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وتابع البرلماني في غرينلاند أنه "بالتالي، ليس لدى الدنمارك بحكم الأمر الواقع أي حقوق قانونية في غرينلاند، ولهذا السبب أنا أتفق مع دونالد ترامب".
وذكر سيوموت كونو فينكر أنه "وفق رأيي، ليس لديهم ( في الدنمارك) حقوق قانونية في غرينلاند".
وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.
ومن جانبه، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي أيغيدي، إن "الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبدًا". وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند.
وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.
بعد تصريحات والده عن "ضرورة شرائها".. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
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