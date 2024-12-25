https://sarabic.ae/20241225/الدنمارك-تعزز-دفاعاتها-في-غرينلاند-بعد-تهديدات-ترامب-1096148549.html

الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند بعد تهديدات ترامب

الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند بعد تهديدات ترامب

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الدنماركية عن زيادة ضخمة في الإنفاق الدفاعي على جزيرة غرينلاند، بعد ساعات من تكرار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغبته في شراء المنطقة... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T05:46+0000

2024-12-25T05:46+0000

2024-12-25T05:46+0000

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وقال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن: "كوبنهاغن تخطط لإنفاق ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار على حزمة الدفاع الجديدة".وأكد أن الحزمة عبارة عن "مبلغ مزدوج الرقم بالكرونة أو على الأقل 1.5 مليار دولار".وأوضح بولسن أن الحزمة كانت مخططة مسبقًا، ومن "الغريب" أنها تزامنت مع دعوة ترامب للسيطرة على الجزيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن الدنمارك مستعدة "للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية" لتأمين غرينلاند.ووفقا له، فإن الأموال سوف تستخدم لشراء سفينتين للتفتيش وطائرتين مسيرتين بعيدتي المدى وفريقين من الكلاب المزلجة، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد لقيادة القطب الشمالي الدنماركي في العاصمة نوك، وتحديث أحد المطارات المدنية الرئيسية الثلاثة في غرينلاند للتعامل مع طائرات مقاتلة من طراز "إف-35".وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح ترامب، عبر منصته للتواصل الإجتماعي "تروث سوشيال": "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولا تزال جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009، على الحكم الذاتي.وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام، تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، ولاحقا أكد هو نفسه أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا".ترامب: أنتظر لقاء بوتين لحل الصراع الأوكرانيبرلماني أوكراني: ترامب قد يتخذ إجراءات قاسية ضد زيلينسكي من أجل إجباره على المفاوضات

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