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https://sarabic.ae/20250110/اشتر-غرينلاند-ترامب-ينشر-فيديو-لسكان-الجزيرة-وهم-يطالبونه-بشرائها-1096657587.html
"اشتر غرينلاند"... ترامب ينشر فيديو لسكان الجزيرة وهم يطالبونه بشرائها
"اشتر غرينلاند"... ترامب ينشر فيديو لسكان الجزيرة وهم يطالبونه بشرائها
سبوتنيك عربي
نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، يظهر فيه بعض من سكان غرينلاند وهم يدعونه لشراء الجزيرة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T13:50+0000
2025-01-10T13:50+0000
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وأرفق ترامب الفيديو بتعليق، قائلا: "شكرا للأشخاص الرائعين في غرينلاند على حسن استقبالهم لابني، جونيور، وممثليّ الآخرين. سنراكم مرة أخرى قريبا جدا!".وكان جونيور قد وصل إلى غرينلاند، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة.ويبدأ مقطع الفيديو بطائرة مكتوب عليها ترامب وهي تهبط على أرض الجزيرة، فيما ينتظره السكان ويلوحون لهم بسعادة.ثم يُسمع صوت محاور وهو يسأل بعض السكان عن رأيهم في بيع الجزيرة للرئيس الأمريكي المنتخب وانضمامها إلى الولايات المتحدة.وكانت المفاجأة بأن عددا من السكان طالبوا ترامب بشراء الجزيرة، فيما أكد آخرون أن انضمامهم لأمريكا سيكون أفضل لهم من الدنمارك.كما وصف البعض الآخر ترامب بأنه عظيم وشجاع، وأنهم ينتظرونه في غرينلاند.وفي وقت سابق، أعلن ترامب صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك،لأسباب استراتيجية واقتصادية.يشار إلى أن غرينلاند هي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، مما يجعلها محط أنظار القوى الدولية.
https://sarabic.ae/20241225/الدنمارك-تعزز-دفاعاتها-في-غرينلاند-بعد-تهديدات-ترامب-1096148549.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"اشتر غرينلاند"... ترامب ينشر فيديو لسكان الجزيرة وهم يطالبونه بشرائها

13:50 GMT 10.01.2025
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، يظهر فيه بعض من سكان غرينلاند وهم يدعونه لشراء الجزيرة.
وأرفق ترامب الفيديو بتعليق، قائلا: "شكرا للأشخاص الرائعين في غرينلاند على حسن استقبالهم لابني، جونيور، وممثليّ الآخرين. سنراكم مرة أخرى قريبا جدا!".
وكان جونيور قد وصل إلى غرينلاند، يوم الثلاثاء الماضي، في زيارة خاصة.
ويبدأ مقطع الفيديو بطائرة مكتوب عليها ترامب وهي تهبط على أرض الجزيرة، فيما ينتظره السكان ويلوحون لهم بسعادة.
ثم يُسمع صوت محاور وهو يسأل بعض السكان عن رأيهم في بيع الجزيرة للرئيس الأمريكي المنتخب وانضمامها إلى الولايات المتحدة.
وكانت المفاجأة بأن عددا من السكان طالبوا ترامب بشراء الجزيرة، فيما أكد آخرون أن انضمامهم لأمريكا سيكون أفضل لهم من الدنمارك.
علم الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
الدنمارك تعزز دفاعاتها في غرينلاند بعد تهديدات ترامب
25 ديسمبر 2024, 05:46 GMT
كما وصف البعض الآخر ترامب بأنه عظيم وشجاع، وأنهم ينتظرونه في غرينلاند.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك،لأسباب استراتيجية واقتصادية.
يشار إلى أن غرينلاند هي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة نظرا لموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، مما يجعلها محط أنظار القوى الدولية.
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