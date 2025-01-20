https://sarabic.ae/20250120/غرينلاند-تعتزم-فرض-رسوم-على-السفن-المارة-عبر-مياهها-القطبية-الشمالية-1096951249.html

غرينلاند تعتزم فرض رسوم على السفن المارة عبر مياهها القطبية الشمالية

غرينلاند تعتزم فرض رسوم على السفن المارة عبر مياهها القطبية الشمالية

سبوتنيك عربي

قال كونو فينكر، وهو مشرع غرينلاندي من حزب "سيوموت" الائتلافي الحكومي إن غرينلاند تعتزم فرض رسوم على السفن التي تمر عبر مياهها القطبية الشمالية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T01:12+0000

2025-01-20T01:12+0000

2025-01-20T01:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/69/1043236911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bcc08c89877ae1eb3352f66a1c8ba325.jpg

وأضاف في لقاء مع وكالة "سبوتنيك" فينكر: "لدينا الكثير من الصيادين، ويجب أن نكون قادرين على تفتيش سفن الصيد حول جزيرتنا، ولكن يجب علينا أيضًا استخدام حقنا في ممراتنا المائية، كما تفعلون في روسيا، حيث تفرضون رسومًا وترافقون جميع السفن التي تمر عبر مياهكم القطبية الشمالية، وسنفعل الشيء نفسه".وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية، أليكسي ليخاتشوف، إن حجم نقل البضائع على طول طريق البحر الشمالي في عام 2024 وصل إلى رقم قياسي بلغ ما يقرب من 38 مليون طن.ويعتبر البحر الشمالي الطريق الرئيسي لنظام النقل الذي يضمن تدفق البضائع على طول الساحل الروسي في المحيط المتجمد الشمالي، وقد يصبح البحر الشمالي في المستقبل أهم طريق نقل دولي.وفي وقت سابق، أكد بيلي بروبيرغ، وزير الخارجية السابق لجزيرة غرينلاند، يوم السبت الماضي، أن الغزو العسكري الأمريكي لغرينلاند، لن يكون له أي معنى، لأن واشنطن لديها بالفعل إمكانية الوصول غير المحدودة إلى الجزيرة، على حد قوله.وقال بروبيرغ: "إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية غرينلاند، فماذا ستهاجم؟ وماذا يمكنها أن تهاجم؟ البحرية الدنماركية؟ سينتهي الأمر في ثانيتين. وخط الدفاع التالي هم الأمريكيون. إذن، يطلق الأمريكيون النار على الأمريكيين؟ اليوم، لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرات غير محدودة على إطلاق النار. إن هذا السيناريو لا معنى له على الإطلاق".وأشار بروبيرغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية عدة في الجزيرة، ولكن لم يتمكن من تحديد عدد القوات الأمريكية المتواجدة هناك حاليا.وكان مايك والز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرح بأن ترامب "مستعد لدراسة كل الخيارات الممكنة للتحرك بشأن غرينلاند، بما في ذلك استخدام القوة".وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20250111/لمواجهة-طموحات-ترامب-الدنمارك-تعتزم-شراء-سفينتين-لنشرهما-في-غرينلاند--1096670207.html

https://sarabic.ae/20250110/اشتر-غرينلاند-ترامب-ينشر-فيديو-لسكان-الجزيرة-وهم-يطالبونه-بشرائها-1096657587.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, حصري