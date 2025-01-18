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غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي
غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي
سبوتنيك عربي
أكد بيلي بروبيرغ، وزير الخارجية السابق لجزيرة غرينلاند، اليوم السبت، أن الغزو العسكري الأمريكي لغرينلاند، لن يكون له أي معنى، لأن واشنطن لديها بالفعل إمكانية... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T05:06+0000
2025-01-18T05:06+0000
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وقال بروبيرغ: "إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية غرينلاند، فماذا ستهاجم؟ وماذا يمكنها أن تهاجم؟ البحرية الدنماركية؟ سينتهي الأمر في ثانيتين. وخط الدفاع التالي هم الأمريكيون. إذن، يطلق الأمريكيون النار على الأمريكيين؟ اليوم، لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرات غير محدودة على إطلاق النار. إن هذا السيناريو لا معنى له على الإطلاق".وأشار بروبيرغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية عدة في الجزيرة، ولكن لم يتمكن من تحديد عدد القوات الأمريكية المتواجدة هناك حاليا.وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.وفي أواخر عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية في الدنمارك.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.بعد تصريحات والده عن "ضرورة شرائها".. نجل ترامب يصل إلى غرينلاندميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
https://sarabic.ae/20250111/لمواجهة-طموحات-ترامب-الدنمارك-تعتزم-شراء-سفينتين-لنشرهما-في-غرينلاند--1096670207.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, أخبار الدنمارك
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, أخبار الدنمارك

غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي

05:06 GMT 18.01.2025
© Photo / Pixabayعلم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Photo / Pixabay
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أكد بيلي بروبيرغ، وزير الخارجية السابق لجزيرة غرينلاند، اليوم السبت، أن الغزو العسكري الأمريكي لغرينلاند، لن يكون له أي معنى، لأن واشنطن لديها بالفعل إمكانية الوصول غير المحدودة إلى الجزيرة، على حد قوله.
وقال بروبيرغ: "إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية غرينلاند، فماذا ستهاجم؟ وماذا يمكنها أن تهاجم؟ البحرية الدنماركية؟ سينتهي الأمر في ثانيتين. وخط الدفاع التالي هم الأمريكيون. إذن، يطلق الأمريكيون النار على الأمريكيين؟ اليوم، لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرات غير محدودة على إطلاق النار. إن هذا السيناريو لا معنى له على الإطلاق".
وأشار بروبيرغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية عدة في الجزيرة، ولكن لم يتمكن من تحديد عدد القوات الأمريكية المتواجدة هناك حاليا.

وفي وقت سابق، قال مايك والز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن ترامب "مستعد لدراسة كل الخيارات الممكنة للتحرك بشأن غرينلاند، بما في ذلك استخدام القوة".

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لمواجهة طموحات ترامب... الدنمارك تعتزم شراء سفينتين لنشرهما في غرينلاند
11 يناير, 03:46 GMT
وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.
ومن جانبه، قال رئيس وزراء غرينلاند موتي أيغيدي، إن "الجزيرة ليست للبيع ولن تباع أبدًا". وفي الوقت نفسه، رفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على غرينلاند.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
شولتس يعلق على تصريحات ترامب حول غرينلاند
8 يناير, 19:15 GMT
وفي أواخر عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية في الدنمارك.
وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.
بعد تصريحات والده عن "ضرورة شرائها".. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
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Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT
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