https://sarabic.ae/20250118/غرينلاند-تدرس-احتمال-تعرضها-لغزو-عسكري-أمريكي-1096892045.html

غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي

غرينلاند تدرس احتمال تعرضها لغزو عسكري أمريكي

سبوتنيك عربي

أكد بيلي بروبيرغ، وزير الخارجية السابق لجزيرة غرينلاند، اليوم السبت، أن الغزو العسكري الأمريكي لغرينلاند، لن يكون له أي معنى، لأن واشنطن لديها بالفعل إمكانية... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T05:06+0000

2025-01-18T05:06+0000

2025-01-18T05:06+0000

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وقال بروبيرغ: "إذا هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية غرينلاند، فماذا ستهاجم؟ وماذا يمكنها أن تهاجم؟ البحرية الدنماركية؟ سينتهي الأمر في ثانيتين. وخط الدفاع التالي هم الأمريكيون. إذن، يطلق الأمريكيون النار على الأمريكيين؟ اليوم، لدى الولايات المتحدة الأمريكية قدرات غير محدودة على إطلاق النار. إن هذا السيناريو لا معنى له على الإطلاق".وأشار بروبيرغ إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية عدة في الجزيرة، ولكن لم يتمكن من تحديد عدد القوات الأمريكية المتواجدة هناك حاليا.وقال ترامب، في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، إن "غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، على حد قوله.وفي أواخر عام 2024، وصف ترامب امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة"، معلقًا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية في الدنمارك.وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي مع القدرة على حكم نفسها واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية. وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من التقارير الإعلامية حول تفكير ترامب في شراء غرينلاند.بعد تصريحات والده عن "ضرورة شرائها".. نجل ترامب يصل إلى غرينلاندميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا

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https://sarabic.ae/20250108/شولتس-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-غرينلاند-1096602454.html

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