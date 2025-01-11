https://sarabic.ae/20250111/الدنمارك-تعلن-استعداداها-لمعالجة-المخاوف-الأمريكية-بما-يتعلق-بغرينلاند-1096687970.html

الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند

الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن السلطات الدنماركية أجرت اتصالات خاصة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للتعبير عن استعدادها لتعزيز... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T14:27+0000

2025-01-11T14:27+0000

2025-01-11T14:27+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

غرينلاند

أخبار الدنمارك

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وقالت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، إن "الحكومة الدنماركية تريد إقناع ترامب، بما في ذلك من خلال الرسائل التي تم تمريرها إلى مستشاريه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه يمكن معالجة مخاوفه الأمنية دون المطالبة بغرينلاند".وكتب ترامب، قد كتب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".وأضاف ترامب أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن "الجزيرة ليست للبيع"، وفي الدنمارك أعربت السلطات المحلية عن أملها في أن "يكون ترامب ممازحا بهذه القضية"، ووصفوا فكرة البيع بأنها "سخيفة".وقال مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مقابلة في أغسطس/ آب 2020، إن "ترامب كان مهتمًا بمعرفة ما إذا كان من الممكن مقايضة بورتوريكو بغرينلاند".

https://sarabic.ae/20250111/شولتس-يتهم-قوى-سياسية-أمريكية-بتدمير-المؤسسات-الديمقراطية-الغربية--1096687277.html

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