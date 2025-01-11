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الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند
الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن السلطات الدنماركية أجرت اتصالات خاصة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للتعبير عن استعدادها لتعزيز... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T14:27+0000
2025-01-11T14:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
أخبار الدنمارك
العالم
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وقالت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، إن "الحكومة الدنماركية تريد إقناع ترامب، بما في ذلك من خلال الرسائل التي تم تمريرها إلى مستشاريه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه يمكن معالجة مخاوفه الأمنية دون المطالبة بغرينلاند".وكتب ترامب، قد كتب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".وأضاف ترامب أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن "الجزيرة ليست للبيع"، وفي الدنمارك أعربت السلطات المحلية عن أملها في أن "يكون ترامب ممازحا بهذه القضية"، ووصفوا فكرة البيع بأنها "سخيفة".وقال مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مقابلة في أغسطس/ آب 2020، إن "ترامب كان مهتمًا بمعرفة ما إذا كان من الممكن مقايضة بورتوريكو بغرينلاند".
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الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, أخبار الدنمارك, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, أخبار الدنمارك, العالم

الدنمارك تعلن استعداداها لمعالجة المخاوف الأمريكية بما يتعلق بغرينلاند

14:27 GMT 11.01.2025
© Getty Images / Gregor Fischerعلم الدنمارك
علم الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Getty Images / Gregor Fischer
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن السلطات الدنماركية أجرت اتصالات خاصة مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للتعبير عن استعدادها لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وذلك لمنع الإدارة الأمريكية القادمة من المطالبة بالجزيرة.
وقالت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، إن "الحكومة الدنماركية تريد إقناع ترامب، بما في ذلك من خلال الرسائل التي تم تمريرها إلى مستشاريه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه يمكن معالجة مخاوفه الأمنية دون المطالبة بغرينلاند".

ووصف صف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن امتلاك الولايات المتحدة الأمريكية لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، تعليقًا على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد لدى الدنمارك، البلد المالك للجزيرة.

وكتب ترامب، قد كتب عبر حسابه الخاص على منصة "تروث سوشيال": "من أجل الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الملكية والسيطرة على غرينلاند، هي ضرورة مطلقة".
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
شولتس يتهم قوى سياسية أمريكية بتدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية
14:07 GMT
وأضاف ترامب أن مرشحه لمنصب السفير لدى الدنمارك، السفير الأمريكي السابق لدى السويد، ورجل الأعمال كين هويري، "سيقوم بعمل ممتاز في تمثيل المصالح الأمريكية".

وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام الأمريكية، تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، ولاحقا أكد هو نفسه أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا".

وفي الوقت نفسه، قالت غرينلاند إن "الجزيرة ليست للبيع"، وفي الدنمارك أعربت السلطات المحلية عن أملها في أن "يكون ترامب ممازحا بهذه القضية"، ووصفوا فكرة البيع بأنها "سخيفة".
وقال مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في مقابلة في أغسطس/ آب 2020، إن "ترامب كان مهتمًا بمعرفة ما إذا كان من الممكن مقايضة بورتوريكو بغرينلاند".
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