https://sarabic.ae/20250111/شولتس-يتهم-قوى-سياسية-أمريكية-بتدمير-المؤسسات-الديمقراطية-الغربية--1096687277.html
شولتس يتهم قوى سياسية أمريكية بتدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية
شولتس يتهم قوى سياسية أمريكية بتدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أن قوى سياسية معينة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل عمدًا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية، ومن غير... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T14:07+0000
2025-01-11T14:07+0000
2025-01-11T14:07+0000
العالم
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
وقال شولتس، في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي: "الآن هو الوقت الذي تعمل فيه قوى معينة في أمريكا بشكل متعمد على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب. هذا هو الوقت الذي لا يمكننا فيه التأكد من كيفية تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات القليلة المقبلة".ودعا ماسك، خلال اللقاء، مرة أخرى المواطنين الألمان إلى التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في الانتخابات المقبلة، لأنه في رأيه، هذا الحزب هو "الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html
أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
شولتس يتهم قوى سياسية أمريكية بتدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أن قوى سياسية معينة في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل عمدًا على تدمير المؤسسات الديمقراطية الغربية، ومن غير الواضح الآن كيف ستتطور العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
وقال شولتس، في كلمة له أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي الاشتراكي: "الآن هو الوقت الذي تعمل فيه قوى معينة في أمريكا بشكل متعمد على تدمير المؤسسات الديمقراطية في الغرب. هذا هو الوقت الذي لا يمكننا فيه التأكد من كيفية تطور علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، في السنوات القليلة المقبلة".
ووصف مرة أخرى الأوقات الحالية بأنها "خطيرة للغاية"، حيث تحدث أشياء لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات أو حتى بضعة أشهر أو حتى أسابيع.
ولم يذكر شولتس على وجه التحديد من يقصد بـ"قوى معينة في الولايات المتحدة الأمريكية"، لكن البيان جاء بعد أقل من يومين من محادثة كبيرة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ورئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، أليس فايدل.
ودعا ماسك، خلال اللقاء، مرة أخرى المواطنين الألمان إلى التصويت لصالح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في الانتخابات المقبلة، لأنه في رأيه، هذا الحزب هو "الوحيد القادر على إنقاذ ألمانيا"، بحسب قوله.