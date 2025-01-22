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تحطم مقاتلة إيرانية غربي البلاد - عاجل
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https://sarabic.ae/20250122/رئيس-بنما-يرد-على-ترامب-القناة-ليست-هدية-من-أمريكا-1097033067.html
رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكا
رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مرة أخرى على ملكية بلاده لقناة بنما، مذكّرًا بأنها لم تكن هدية من الولايات... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T10:44+0000
2025-01-22T10:44+0000
العالم
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وقال مولينو، خلال كلمته التي بثها الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي: "قناة بنما تابعة لبنما، هذه ليست هدية".وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، إن "الولايات المتحدة تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما، التي، على حد تعبيره، تم تسليمها إلى بنما، ولكنها أصبحت الآن تحت نفوذ الصين".ورفض الزعيم البنمي خوسيه راؤول مولينو، بشدة مزاعم ترامب بشأن نيته السيطرة على قناة بنما.وتعد قناة بنما الممر المائي الاصطناعي لبنما، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، حيث يعبر برزخ بنما في أدنى جزء منه، ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعد أحد أهم الممرات المائية للنقل ذات الأهمية الدولية.تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟مولينو يرد على إعلان ترامب بشأن "استعادة أمريكا" قناة بنما
https://sarabic.ae/20250122/بنما-تتقدم-بشكوى-للأمم-المتحدة-بشأن-تهديد-ترامب-بالاستيلاء-على-قناتها-1097020415.html
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رئيس بنما يرد على ترامب: القناة ليست هدية من أمريكا

10:44 GMT 22.01.2025
© Sputnik . V. Goremikin / الانتقال إلى بنك الصورقناة بنما
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Sputnik . V. Goremikin
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أكد الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مرة أخرى على ملكية بلاده لقناة بنما، مذكّرًا بأنها لم تكن هدية من الولايات المتحدة.
وقال مولينو، خلال كلمته التي بثها الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي: "قناة بنما تابعة لبنما، هذه ليست هدية".

وأشار رئيس بنما إلى أن قناة بنما مملوكة للدولة على أساس معاهدة.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، إن "الولايات المتحدة تعتزم استعادة السيطرة على قناة بنما، التي، على حد تعبيره، تم تسليمها إلى بنما، ولكنها أصبحت الآن تحت نفوذ الصين".
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بنما تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناتها
05:08 GMT

كما اتهم ترامب بنما، بالمعاملة غير العادلة للسفن الأمريكية، بما في ذلك سفن الأسطول الحربي للبحرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تواجه رسوما جمركية مفرطة لاستخدام القناة.

ورفض الزعيم البنمي خوسيه راؤول مولينو، بشدة مزاعم ترامب بشأن نيته السيطرة على قناة بنما.
قناة بنما - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
بعد تصريحات ترامب.. المكسيك تعلن دعم بنما
23 ديسمبر 2024, 19:40 GMT
وتعد قناة بنما الممر المائي الاصطناعي لبنما، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، حيث يعبر برزخ بنما في أدنى جزء منه، ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعد أحد أهم الممرات المائية للنقل ذات الأهمية الدولية.
تصويت... برأيك هل يسيطر ترامب على قناة بنما وجزيرة غرينلاند؟
مولينو يرد على إعلان ترامب بشأن "استعادة أمريكا" قناة بنما
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