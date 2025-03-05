https://sarabic.ae/20250305/ترامب-يطلب-من-الكونغرس-تمويل-نظام-القبة-الذهبية-للدفاع-الصاروخي-ويؤكد-على-ضم-غرينلاند-1098397183.html

ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند

ترامب يطلب من الكونغرس تمويل نظام "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي ويؤكد على ضم غرينلاند

سبوتنيك عربي

أهاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالكونغرس الموافقة على تمويل نظام الدفاع الصاروخي المتقدم "القبة الذهبية"، الذي سيتم تصنيعه بالكامل في... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T05:03+0000

2025-03-05T05:03+0000

2025-03-05T05:05+0000

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وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "باعتباري القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنني أركز على بناء أقوى جيش في المستقبل، كخطوة أولى، أطلب من الكونغرس توفير التمويل اللازم لنظام الدرع الصاروخي المتقدم "القبة الذهبية" لحماية وطننا، كل شيء سوف يتم تصنيعه في الولايات المتحدة".وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة يجب أن تستثمر في التقنيات المتقدمة للحفاظ على التفوق العسكري".وأكد ترامب: "من أجل تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية، سنقوم أيضًا بإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية، بما في ذلك بناء السفن التجارية وبناء السفن العسكرية".كما بيّن ترامب، أن بلاده مستعدة لقبول غرينلاند، إذا رغب شعبها في ذلك، مؤكدًا في الوقت نفسة أن الولايات المتحدة ستحصل عليها "بطريقة أو بأخرى".وأضاف ترامب أن "الولايات المتحدة تنظر إلى غرينلاند باعتبارها إقليمًا استراتيجيًا مهمًا، وهي مستعدة للاستثمار في تنميتها". وأردف: "أعتقد أننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى، وسنوفر لهم الأمن وسنجعلهم أغنياء وسنعمل معا على رفع هذه المنطقة إلى آفاق لم تحلموا بها قط".ترامب يوجه بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الخلاف مع زيلينسكي

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