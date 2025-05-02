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https://sarabic.ae/20250502/ترامب-لم-يفقد-الثقة-في-والتز-والاستقالة-ليست-مرتبطة-بـفضيحة-سيغنال-1100098835.html
ترامب لم يفقد الثقة في والتز والاستقالة ليست مرتبطة بـ"فضيحة سيغنال"
ترامب لم يفقد الثقة في والتز والاستقالة ليست مرتبطة بـ"فضيحة سيغنال"
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يفقد الثقة في مايك والتز الذي رشحه ممثلًا دائمًا له لدى الأمم المتحدة بعد إعفائه... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T00:20+0000
2025-05-02T00:20+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن والتز "موضع ثقة مني ومن الرئيس. الرئيس معجب بوالتز في الواقع".وأضاف أن ترامب يعتقد أن والتز سيكون أكثر فائدة بصفته مندوبًا لواشنطن لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تغيير منصبه لا علاقة له بفضيحة الدردشة عبر تطبيق "سيغنال".وأشار فانس أيضًا إلى أن المنصب المعروض على والتز "يمكن اعتباره ترقية"، نظرًا لأن المرشحين لمنصب الممثل الدائم للأمم المتحدة يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، على عكس مستشار الأمن القومي.وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادرها أنه من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".وفي وقت سابق، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في استخدام وزير الدفاع الأمريكي لتطبيق "سيغنال"، في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بتسريب مناقشات أجراها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضربات في اليمن.وفي 24 مارس/آذار الماضي، قال رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري جولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس/آذار طلبًا عبر تطبيق "سيغنال" وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لجماعة "أنصار الله" في شمال اليمن.وبحسب جولدبرغ، فإن المجموعة التي يطلق عليها "مجموعة الحوثيين المقربة من السياسيين" كانت تستضيف "مناقشة سياسية شملت حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيفسيث، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، ومسؤولين آخرين". وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر التطبيق.
https://sarabic.ae/20221010/تطبيق-سيغنال-يبشر-مستخدميه-بخاصية-جديدة--1068830492.html
https://sarabic.ae/20250501/ترامب-يعين-والتز-سفيرا-لدى-الأمم-المتحدة-وروبيو-مستشارا-للأمن-القومي-1100096075.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم

ترامب لم يفقد الثقة في والتز والاستقالة ليست مرتبطة بـ"فضيحة سيغنال"

00:20 GMT 02.05.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
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صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، بأن الرئيس دونالد ترامب لم يفقد الثقة في مايك والتز الذي رشحه ممثلًا دائمًا له لدى الأمم المتحدة بعد إعفائه من منصبه كمستشار للأمن القومي.
واشنطن – سبوتنيك. وقال فانس في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن والتز "موضع ثقة مني ومن الرئيس. الرئيس معجب بوالتز في الواقع".
تطبيق سيغنال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2022
تطبيق "سيغنال" يبشر مستخدميه بخاصية جديدة
10 أكتوبر 2022, 10:21 GMT
وأضاف أن ترامب يعتقد أن والتز سيكون أكثر فائدة بصفته مندوبًا لواشنطن لدى الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تغيير منصبه لا علاقة له بفضيحة الدردشة عبر تطبيق "سيغنال".
وأشار فانس أيضًا إلى أن المنصب المعروض على والتز "يمكن اعتباره ترقية"، نظرًا لأن المرشحين لمنصب الممثل الدائم للأمم المتحدة يتم الموافقة عليهم من قبل مجلس الشيوخ، على عكس مستشار الأمن القومي.
وعقب قرار ترامب، أكد والتز في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يشرفني أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة".
فيما ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادرها أنه من المقرر أن يترك مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، ونائبه أليكس وونغ منصبيهما، وذلك على خلفية تسريب محادثات سرية بين كبار المسؤولين الأمريكيين تتعلق بخطط عسكرية أمريكية حول الضربات على اليمن، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".
مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين، مايك والتز وماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
ترامب يقيل والتز من منصب مستشار الأمن القومي ويعين روبيو بدلا منه
أمس, 19:14 GMT
وفي وقت سابق، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في استخدام وزير الدفاع الأمريكي لتطبيق "سيغنال"، في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بتسريب مناقشات أجراها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الضربات في اليمن.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، قال رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري جولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس/آذار طلبًا عبر تطبيق "سيغنال" وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لجماعة "أنصار الله" في شمال اليمن.
وبحسب جولدبرغ، فإن المجموعة التي يطلق عليها "مجموعة الحوثيين المقربة من السياسيين" كانت تستضيف "مناقشة سياسية شملت حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيفسيث، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، ومسؤولين آخرين". وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر التطبيق.
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