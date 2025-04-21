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https://sarabic.ae/20250421/البنتاغون-يعلق-على-التقارير-بشأن-تسريب-بيانات-سرية-إلى-دردشة-جماعية-1099744329.html
البنتاغون يعلق على التقارير بشأن تسريب بيانات سرية إلى دردشة جماعية
البنتاغون يعلق على التقارير بشأن تسريب بيانات سرية إلى دردشة جماعية
سبوتنيك عربي
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر معلومات سرية في مجموعة دردشة تضم أقاربه. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T10:02+0000
2025-04-21T10:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
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وقال شون بارنيل، السكرتير الصحفي للبنتاغون، في بيان للصحفيين: "لم تتضمن أي محادثات عبر سيغنال أي معلومات سرية، مهما كانت طريقة تحريف القصة، والصحيح هو أن مكتب وزير الدفاع يواصل تعزيز قوته وفعاليته في تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب".وبحسب بارنيل، فإن المصدر الوحيد لقصة الإعلام، هو كلمات الموظفين السابقين في القسم، الذين كانوا غير راضين عن فصلهم.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس/آذار الماضي بيانات حول الضربات المقبلة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، ولم يكن المشاركون أشخاصا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضا زوجته وشقيقه ومحاميه.في 24 مارس/آذار، قال رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس/آذار طلبا عبر تطبيق سيغنال وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لحركة أنصار الله.وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر تطبيق الماسنجر. وعرض غولدبرغ، لقطات من المراسلات التي يتحدث فيها رئيس البنتاغون، قبل ساعات من بدء العملية، عن أنواع الطائرات والأهداف التي قد تهدد العسكريين إذا تسربت، بحسب الصحفي."أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر
https://sarabic.ae/20250418/اليمن-غارات-أمريكية-على-معسكرين-لـ-أنصار-الله-في-صنعاء-1099688631.html
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون يعلق على التقارير بشأن تسريب بيانات سرية إلى دردشة جماعية

10:02 GMT 21.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر معلومات سرية في مجموعة دردشة تضم أقاربه.
وقال شون بارنيل، السكرتير الصحفي للبنتاغون، في بيان للصحفيين: "لم تتضمن أي محادثات عبر سيغنال أي معلومات سرية، مهما كانت طريقة تحريف القصة، والصحيح هو أن مكتب وزير الدفاع يواصل تعزيز قوته وفعاليته في تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب".
وبحسب بارنيل، فإن المصدر الوحيد لقصة الإعلام، هو كلمات الموظفين السابقين في القسم، الذين كانوا غير راضين عن فصلهم.
وجاء في البيان أن الرجال كان لديهم دافع "للانخراط في أنشطة تخريبية" ضد هيجسيث والرئيس ترامب.
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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس/آذار الماضي بيانات حول الضربات المقبلة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، ولم يكن المشاركون أشخاصا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضا زوجته وشقيقه ومحاميه.
وفي وقت سابق، أطلق مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية تحقيقا في استخدام وزير الدفاع الأمريكي لتطبيق سيغنال، في أعقاب الفضيحة التي أحاطت بتسريب مناقشات أجراها مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الضربات في اليمن.
في 24 مارس/آذار، قال رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس/آذار طلبا عبر تطبيق سيغنال وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لحركة أنصار الله.
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وبحسب غولدبرغ، فإن المجموعة التي يطلق عليها "مجموعة الحوثيين المقربة من السياسيين" كانت تستضيف "مناقشة سياسية رائعة"، شملت حسابات تحت أسماء نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، ومسؤولين آخرين.

وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر تطبيق الماسنجر. وعرض غولدبرغ، لقطات من المراسلات التي يتحدث فيها رئيس البنتاغون، قبل ساعات من بدء العملية، عن أنواع الطائرات والأهداف التي قد تهدد العسكريين إذا تسربت، بحسب الصحفي.
"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر
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