https://sarabic.ae/20250421/البنتاغون-يعلق-على-التقارير-بشأن-تسريب-بيانات-سرية-إلى-دردشة-جماعية-1099744329.html

البنتاغون يعلق على التقارير بشأن تسريب بيانات سرية إلى دردشة جماعية

البنتاغون يعلق على التقارير بشأن تسريب بيانات سرية إلى دردشة جماعية

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر معلومات سرية في مجموعة دردشة تضم أقاربه. 21.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-21T10:02+0000

2025-04-21T10:02+0000

2025-04-21T10:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

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وقال شون بارنيل، السكرتير الصحفي للبنتاغون، في بيان للصحفيين: "لم تتضمن أي محادثات عبر سيغنال أي معلومات سرية، مهما كانت طريقة تحريف القصة، والصحيح هو أن مكتب وزير الدفاع يواصل تعزيز قوته وفعاليته في تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب".وبحسب بارنيل، فإن المصدر الوحيد لقصة الإعلام، هو كلمات الموظفين السابقين في القسم، الذين كانوا غير راضين عن فصلهم.وفي وقت سابق، كتبت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن رئيس البنتاغون نشر في مارس/آذار الماضي بيانات حول الضربات المقبلة على اليمن في محادثة جماعية مغلقة على تطبيق سيغنال، ولم يكن المشاركون أشخاصا من دائرته المهنية فحسب، بل أيضا زوجته وشقيقه ومحاميه.في 24 مارس/آذار، قال رئيس تحرير مجلة أتلانتيك جيفري غولدبرغ إنه تلقى في 11 مارس/آذار طلبا عبر تطبيق سيغنال وانتهى به الأمر في دردشة ناقشت فيها الحكومة الأمريكية توجيه ضربات لحركة أنصار الله.وأكد العديد منهم تواجدهم في الدردشة، لكنهم أصروا على عدم تبادل أي معلومات سرية عبر تطبيق الماسنجر. وعرض غولدبرغ، لقطات من المراسلات التي يتحدث فيها رئيس البنتاغون، قبل ساعات من بدء العملية، عن أنواع الطائرات والأهداف التي قد تهدد العسكريين إذا تسربت، بحسب الصحفي."أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر

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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي