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"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر
سبوتنيك عربي
نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، عمليات عسكرية ضد أهداف في مدينتين إسرائيليتين، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية والقطع التابعة لها... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:19+0000
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أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي في إسرائيل في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش.وأضاف سريع أن "العمليتين على عسقلان وأم الرشراش نفذتا بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" و"صماد1"".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.سلسلة غارات أمريكية جديدة على "أنصار الله" شمالي اليمناليمن.. غارات أمريكية على معسكرين لـ"أنصار الله" في صنعاء
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-مقتل-وإصابة-42-شخصاً-بقصف-أميركي-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1099737802.html
https://sarabic.ae/20250420/أنصار-الله-تعلن-فرض-عقوبات-على-شركات-نفط-أمريكية-1099734646.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

"أنصار الله" تعلن استهداف إسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في البحرين العربي والأحمر

09:19 GMT 21.04.2025
© AP Photoالسفينة الإسرائيلية "غلاكسي ليدر" التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفذت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، عمليات عسكرية ضد أهداف في مدينتين إسرائيليتين، بالإضافة إلى استهداف حاملة طائرات أمريكية والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر.
أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي في إسرائيل في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش.
وأضاف سريع أن "العمليتين على عسقلان وأم الرشراش نفذتا بطائرتين مسيرتين نوع "يافا" و"صماد1"".
وذكر أنه تم استهداف حاملة الطائرات "ترومان" والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين.
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
"أنصار الله": مقتل وإصابة 42 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء
أمس, 23:35 GMT
وتابع سريع: "استهدفنا حاملة الطائرات "فينسون" والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي بـ3 صواريخ مجنحة و4 طائرات مسيرة".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
"أنصار الله" تعلن "فرض عقوبات" على شركات نفط أمريكية
أمس, 18:15 GMT
وجاء التصعيد العسكري على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
سلسلة غارات أمريكية جديدة على "أنصار الله" شمالي اليمن
اليمن.. غارات أمريكية على معسكرين لـ"أنصار الله" في صنعاء
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