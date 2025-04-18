https://sarabic.ae/20250418/اليمن-غارات-أمريكية-على-معسكرين-لـ-أنصار-الله-في-صنعاء-1099688631.html

اليمن.. غارات أمريكية على معسكرين لـ "أنصار الله" في صنعاء

اليمن.. غارات أمريكية على معسكرين لـ "أنصار الله" في صنعاء

سبوتنيك عربي

جددت المقاتلات الأمريكية، اليوم الجمعة، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بسلسلة غارات على ثكنتين لها في العاصمة صنعاء وضواحيها، ضمن... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T22:57+0000

2025-04-18T22:57+0000

2025-04-18T22:57+0000

الحرب على اليمن

قصف اليمن

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009762_0:121:2308:1419_1920x0_80_0_0_e4c59843de7d74184406eeca866a2e7e.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن المقاتلات الأمريكية شنت 5 غارات على معسكر الحفا التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقاً" شرق العاصمة.وأضاف أن قصفاً مماثلاً بـ 4 غارات استهدف معسكر الجميمة في مديرية بني حُشيش شمال شرقي العاصمة.وتأتي سلسلة الغارات عشية إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار)، واستهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين (ترومان) و(فينسن) والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، وإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة نوع (إم كيو 9) أثناء تحليقها في أجواء محافظة صنعاء (وسط اليمن).وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي الذي تديره الجماعة في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 80 قتيلاً و150 جريحاً في حصيلة غير نهائية.ومساء الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررة الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.سبق ذلك بساعات إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحاً قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة

https://sarabic.ae/20250418/اليمن-أنصار-الله-تؤكد-استعدادها-لبلوغ-أقصى-درجة-من-التصعيد-ضد-الولايات-المتحدة-1099687617.html

https://sarabic.ae/20250418/أنصار-الله-تقصف-مطار-بن-غوريون-في-تل-أبيب-بصاروخ-باليستي-1099679433.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية