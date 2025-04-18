https://sarabic.ae/20250418/حماس-اليمن-يدفع-ثمن-تمسكه-بمبادئه-ودعمه-للقضية-الفلسطينية-1099668785.html

"حماس": اليمن يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية

"حماس": اليمن يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أدانت حركة "حماس" بأشد العبارات العدوان الأمريكي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة اليمنية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين،... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T09:35+0000

2025-04-18T09:35+0000

2025-04-18T09:35+0000

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ونشرت الحركة بيانا، صباح اليوم الجمعة، أدانت فيه الهجمات الأمريكية المتواصلة على اليمن، وآخرها ما جرى من استهداف لميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة في اليمن.وقالت الحركة الفلسطينية إن "العدوان الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة اليمنية ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وهو امتداد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة".كما أدانت "حماس" تعليق برنامج الأغذية العالمي لشحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن، كما أدانت الحركة الفلسطينية، الصمت الدولي بشأن العدوان على الشعب اليمني الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية.ولم يكتف بيان "حماس" بذلك، بل أكد أن الحركة الفلسطينية تثمّن المواقف اليمنية المساندة لفلسطين، حيث أعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي، الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحُديدة إلى 38 قتيلًا، مؤكدة أن "العدد غير نهائي".وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، نقلًا عن مكتب الصحة في الحديدة، أن "حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية ارتفعت إلى 38 قتيلًا و102 جريحًا، في حصيلة غير نهائية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت، مساء امس الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء "رأس عيسى"، مؤكدة أن الاستهداف يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر الوقود والإيرادات غير المشروعة، التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة، على مدى أكثر من 10 سنوات".وفي 16 مارس/آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله" توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، رداً على قصف أمريكي مكثف استهدف صنعاء و7 محافظات أخرى، أسفر عن مقتل 53 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة للجماعة.وجاء التصعيد على خلفية إعلان الجماعة في 12 مارس الماضي استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وانقضاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.

https://sarabic.ae/20250418/ارتفاع-ضحايا-القصف-الأمريكي-على-منشأة-رأس-عيسى-النفطية-في-اليمن-إلى-38-قتيلا-و102-جريحا-1099658576.html

https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html

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أنصار الله, حركة حماس, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية