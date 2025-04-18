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ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية في اليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية في اليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحديدة إلى 38... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T02:23+0000
2025-04-18T02:25+0000
الحرب على اليمن
قصف اليمن
أخبار اليمن الأن
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القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، نقلاً عن مكتب الصحة في الحديدة، أن "حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية ارتفعت إلى 38 قتيلاً و102 جريحاً، في حصيلة غير نهائية".وفي وقت سابق اليوم، أفادت "أنصار الله" بأن 17 عاملاً وموظفاً قُتلوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لسلسلة غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، مساء الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أن الاستهداف يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر الوقود والإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة، على مدى أكثر من 10 سنوات".وجاءت الضربة بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أن القوات الأمريكية نفذت 900 غارة وقصفاً بحرياً على مناطق خاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس الماضي، بينها 220 غارة بطائرات الشبح "بي-2" ومقاتلات "إف-18" وطائرات أخرى.ويوم الأحد الماضي، أعلنت الجماعة مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين في غارات أمريكية على مصنع للسراميك في مديرية بني مطر غرب صنعاء، فيما كشفت، الأربعاء، أن الغارات الأمريكية المستمرة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.وفي 16 مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، رداً على قصف أمريكي مكثف استهدف صنعاء و7 محافظات أخرى، أسفر عن مقتل 53 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة للجماعة.وجاء التصعيد على خلفية إعلان الجماعة في 12 مارس الماضي استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وانقضاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.وفي 16 يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذ هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا باستخدام 1255 صاروخاً وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر 2023، مؤكدة أن ذلك يأتي "إسناداً للفصائل الفلسطينية" في قطاع غزة.وتؤكد الجماعة مراراً أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية، وتبدي استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.يُذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر منذ سبتمبر 2014 على معظم المحافظات في شمال ووسط اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 دعمه للجيش اليمني في مساعيه لاستعادة تلك المناطق.
https://sarabic.ae/20250418/22-قتيلا-بينهم-5-مسعفين-في-قصف-أمريكي-لميناء-رأس-عيسى-في-الحديدة-غربي-اليمن-1099657938.html
https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html
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الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن

ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية في اليمن إلى 38 قتيلا و102 جريح

02:23 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 02:25 GMT 18.04.2025)
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© AP Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف منشأة نفطية تديرها الجماعة في محافظة الحديدة إلى 38 قتيلاً، مؤكدة أن العدد غير نهائي.
القاهرة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، نقلاً عن مكتب الصحة في الحديدة، أن "حصيلة ضحايا العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية ارتفعت إلى 38 قتيلاً و102 جريحاً، في حصيلة غير نهائية".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
22 قتيلا بينهم 5 مسعفين في قصف أمريكي لميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن
00:14 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أفادت "أنصار الله" بأن 17 عاملاً وموظفاً قُتلوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لسلسلة غارات استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي شمال غربي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، مساء الخميس، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى، مؤكدة أن الاستهداف يهدف إلى "حرمان الحوثيين من مصدر الوقود والإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة، على مدى أكثر من 10 سنوات".
وجاءت الضربة بعد ساعات من إعلان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، أن القوات الأمريكية نفذت 900 غارة وقصفاً بحرياً على مناطق خاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس الماضي، بينها 220 غارة بطائرات الشبح "بي-2" ومقاتلات "إف-18" وطائرات أخرى.
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الجماعة مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين في غارات أمريكية على مصنع للسراميك في مديرية بني مطر غرب صنعاء، فيما كشفت، الأربعاء، أن الغارات الأمريكية المستمرة منذ منتصف مارس أسفرت عن مقتل 107 مدنيين وإصابة 223 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي 16 مارس الماضي، أعلنت "أنصار الله" توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ليشمل السفن الأمريكية، رداً على قصف أمريكي مكثف استهدف صنعاء و7 محافظات أخرى، أسفر عن مقتل 53 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 شخصاً، بحسب وزارة الصحة التابعة للجماعة.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
أمس, 19:15 GMT
وجاء التصعيد على خلفية إعلان الجماعة في 12 مارس الماضي استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية ردًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وانقضاء المهلة التي منحتها لتل أبيب لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات.
وفي 16 يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذ هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا باستخدام 1255 صاروخاً وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر 2023، مؤكدة أن ذلك يأتي "إسناداً للفصائل الفلسطينية" في قطاع غزة.
وتؤكد الجماعة مراراً أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية، وتبدي استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
يُذكر أن جماعة "أنصار الله" تسيطر منذ سبتمبر 2014 على معظم المحافظات في شمال ووسط اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين يواصل التحالف العربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 دعمه للجيش اليمني في مساعيه لاستعادة تلك المناطق.
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