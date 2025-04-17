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https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها ردا على الهجمات التي توجهها الجماعة ضد... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T19:15+0000
2025-04-17T19:15+0000
العالم العربي
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الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي المطل على البحر الأحمر في محافظة الحُديدة غربي اليمن، فيما اعتبرته ضربة لجماعة "أنصار الله".وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر "إكس"، إنه "على الرغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان الحالي، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، حيث يتم استخدام أرباح هذه المبيعات النفطية غير القانونية بشكل مباشر لدعم "أنصار الله" وأنشطتها الإرهابية".وأضاف البيان: "اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا مصدر وقود الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، (على حد وصفها) وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات".وأوضح البيان أن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لـ "أنصار الله"، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".
https://sarabic.ae/20250416/هل-تُسلح-أمريكا-الشرعية-اليمنية-لمواجهة-أنصار-الله-نيابة-عنها؟-1099612214.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن

19:15 GMT 17.04.2025
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Toby Talbot
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تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها ردا على الهجمات التي توجهها الجماعة ضد سفنها في البحر الأحمر.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي المطل على البحر الأحمر في محافظة الحُديدة غربي اليمن، فيما اعتبرته ضربة لجماعة "أنصار الله".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر "إكس"، إنه "على الرغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان الحالي، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، حيث يتم استخدام أرباح هذه المبيعات النفطية غير القانونية بشكل مباشر لدعم "أنصار الله" وأنشطتها الإرهابية".
مقاتلة تنطلق من حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان في البحر الأحمر قبل الغارات الجوية على صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
هل تُسلح أمريكا "الشرعية اليمنية" لمواجهة أنصار الله نيابة عنها؟
أمس, 20:56 GMT
وأضاف البيان: "اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا مصدر وقود الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، (على حد وصفها) وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات".
وأوضح البيان أن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لـ "أنصار الله"، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".
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