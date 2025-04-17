https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
سبوتنيك عربي
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها ردا على الهجمات التي توجهها الجماعة ضد... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T19:15+0000
2025-04-17T19:15+0000
2025-04-17T19:15+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي المطل على البحر الأحمر في محافظة الحُديدة غربي اليمن، فيما اعتبرته ضربة لجماعة "أنصار الله".وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر "إكس"، إنه "على الرغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان الحالي، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، حيث يتم استخدام أرباح هذه المبيعات النفطية غير القانونية بشكل مباشر لدعم "أنصار الله" وأنشطتها الإرهابية".وأضاف البيان: "اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا مصدر وقود الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، (على حد وصفها) وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات".وأوضح البيان أن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لـ "أنصار الله"، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".
https://sarabic.ae/20250416/هل-تُسلح-أمريكا-الشرعية-اليمنية-لمواجهة-أنصار-الله-نيابة-عنها؟-1099612214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي يعلن تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي غربي اليمن
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها ردا على الهجمات التي توجهها الجماعة ضد سفنها في البحر الأحمر.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، تدمير ميناء "رأس عيسى" النفطي المطل على البحر الأحمر في محافظة الحُديدة غربي اليمن
، فيما اعتبرته ضربة لجماعة "أنصار الله".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر "إكس"، إنه "على الرغم من إدراج اليمن على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان الحالي، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى، حيث يتم استخدام أرباح هذه المبيعات النفطية غير القانونية بشكل مباشر لدعم "أنصار الله" وأنشطتها الإرهابية".
وأضاف البيان: "اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا مصدر وقود الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران، (على حد وصفها) وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات".
وأوضح البيان أن "الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لـ "أنصار الله
"، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم".