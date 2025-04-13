https://sarabic.ae/20250413/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تقصف-مطار-بن-غوريون-في-تل-أبيب-وتستهدف-قاعدة-عسكرية-1099514799.html
جماعة "أنصار الله" اليمنية تقصف مطار بن غوريون في تل أبيب وتستهدف قاعدة عسكرية
جماعة "أنصار الله" اليمنية تقصف مطار بن غوريون في تل أبيب وتستهدف قاعدة عسكرية
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بإسرائيل بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T19:34+0000
2025-04-13T19:34+0000
2025-04-13T19:34+0000
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وأعلنت "أنصار الله" عن هجوم واسع على إسرائيل، وتحديداً مطار بن غوريون وقاعدة "سدوت ميخا" العسكرية شرقي أسدود، بحسب بيان للجماعة على قناة "المسيرة".وذكر البيان أن "صاروخ "فلسطين-2" الأسرع من الصوت استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي أسدود، وصاروخ "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون".وتواصل جماعة "أنصار الله" قصف إسرائيل بشكل شبه يومي، رغم القصف الأمريكي للمحافظات الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي.وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".زعيم "أنصار الله": لا تراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية في البحر وهجماتنا مستمرة"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة أمريكية جديدة بصاروخ محلي
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جماعة "أنصار الله" اليمنية تقصف مطار بن غوريون في تل أبيب وتستهدف قاعدة عسكرية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بإسرائيل بصاروخ، بالإضافة إلى استهداف قاعدة عسكرية.
وأعلنت "أنصار الله" عن هجوم واسع على إسرائيل، وتحديداً مطار بن غوريون وقاعدة "سدوت ميخا" العسكرية شرقي أسدود، بحسب بيان للجماعة على قناة "المسيرة".
وذكر البيان أن "صاروخ "فلسطين-2" الأسرع من الصوت استهدف قاعدة "سدوت ميخا" شرقي أسدود، وصاروخ "ذو الفقار" استهدف مطار بن غوريون".
وقالت جماعة "أنصار الله" إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية لضرب هدف حيوي للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة باستخدام طائرة مسيرة".
وتواصل جماعة "أنصار الله" قصف إسرائيل بشكل شبه يومي، رغم القصف الأمريكي للمحافظات
الخاضعة لسيطرتهم منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
وتقصف الولايات المتحدة
المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة لجماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.
وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات
جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".