https://sarabic.ae/20250416/هل-تُسلح-أمريكا-الشرعية-اليمنية-لمواجهة-أنصار-الله-نيابة-عنها؟-1099612214.html

هل تُسلح أمريكا "الشرعية اليمنية" لمواجهة أنصار الله نيابة عنها؟

هل تُسلح أمريكا "الشرعية اليمنية" لمواجهة أنصار الله نيابة عنها؟

سبوتنيك عربي

كثُر الحديث خلال الأيام الماضية عن تدخل بري قريب للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن للقضاء على قدرات أنصار الله، بينما تحدث آخرون عن دعم واشنطن للشرعية للقيام... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T20:56+0000

2025-04-16T20:56+0000

2025-04-16T20:56+0000

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أنصار الله

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هل تتدخل أمريكا بريا في اليمن أم تسلح الشرعية للقيام بهذا الدور نيابة عنها لتقليص قدرات أنصار الله التي فرضت حصارا بحريا على الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي؟بداية يقول اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، "في الحقيقة أن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، بأن الضربات التي يشنها على اليمن تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية لما أسماهم بالحوثيين (أنصار الله) كما يزعم، وكان يراهن على أن تلك الغارات سوف توقف ضرباتهم ضد السفن في البحر الأحمر والبحر العربي، ورهن تلك الضربات بالتوقف عن استهداف السفن، وهذا التصريح يعني أن ترامب لا يستند إلى التدخل المباشر في اليمن بقوات عسكرية أمريكية برية".خطوة مستحيلةوأضاف في اتصال مع "سبوتنيك" :"أن هناك مرتزقة يروجون في وسائل الإعلام على أنهم جاهزون ويتمنون التدخل الأمريكي لدعمهم كي يتحركوا كما يزعمون لتحرير صنعاء، هؤلاء لا يستطيعون المواجهة العسكرية". وتابع الجفري، "الولايات المتحدة لا تفكر ومن المستحيل أن تدخل في معركة برية في اليمن لأن الثمن سيكون باهظا وسوف تجر خلفها أذيال الهزيمة وستسقط هيبتها للمرة الثانية أمام العالم، وعلى هؤلاء أن يعودوا للخلف ويرون الهدنة الغير معلنة بشأن عدم التصعيد في الجبهات وعلى مدى أكثر من عامين والتي نسقت فيها الرياض مع صنعاء قبل عامين للخروج من الورطة التي دخلت فيها قبل عشر سنوات بالحرب على اليمن وهى هدنة غير معلنة، وجاءت تلك الهدنة بعد الضربات الموجعة في عمق المملكة واستهداف شركة أرامكو".استراتيجية الردع وأشار الخبير العسكري، إلى أن الرياض اليوم تصرح بأنها لا تريد الدخول مجددا في أي معركة مع اليمن، لذلك تجد أن الذين يدعون اليوم للتحرك ضد صنعاء مدعومين من دولة خليجية كانت شريكة في تحالف العدوان على اليمن، الحقيقة أن الجيش اليمني في صنعاء يمتلك إرادة عالية وجاهزية كاملة ونتوقع كل الاحتمالات سواء كان من أمريكا أو غيرها، لأنهم لا يريدون استمرار الجيش اليمني في حظر الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الأمريكية والإسرائيلية حتى لا يضغط من أجل وقف الحرب وفك الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأوضح الجفري، "أن المعادلة التي فرضها الجيش اليمني واستراتيجية الردع على قاعدة العين بالعين أفشلت خطط واشنطن، لذلك نجد أن أمريكا اليوم تتشبث بأي خيارات أخرى وربما ستبحث عن هؤلاء المرتزقة الذين سيكون مصيرهم إلى مزبلة التاريخ، في الوقت نفسه نحن حريصين على الدم اليمني وأبناء الشعب اليمني في ظل هذه الحرب التي فرضتها علينا أمريكا ودول التحالف وفق المشروع الدولي الذي تخطط له واشنطن في المنطقة".المواجهة المباشرةوأشار الجفري، إلى أن "اليمن اليوم في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة التي حاولت عبر وكلائها والتي دعمتهم طوال السنوات العشر الماضية بكل الدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي والمعلوماتي، لذا فالمواجهة اليوم مباشرة مع أمريكا التي حاولت السيطرة والاحتلال والتدخل المباشر لإعادة هؤلاء المرتزقة إلى صنعاء، لكنها فشلت فشلا ذريعا".تسليح الشرعيةفي المقابل يقول عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، "لا اعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بتسليح الشرعية لمحاربة الحوثيين، وهذا نتيجة لعدة عوامل ومبررات واقعية تأتي في مقدمتها، أن الشرعية هشة وغير قادرة على إدارة المعركة وتحقيق أي انتصار لنفسها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"وما كان تدخل التحالف مباشرة إلا لضعفها، هذا من جهة وأخرى أن التحالف هو الآخر لم يستطع، فاستعان بأمريكا تجنبا للصدام المباشر مع الحوثيين، وتخشى دول التحالف قدرات الحوثيين العسكرية كما أنها لم تستطيع الدفاع عن نفسها في أكثر من مرة،فكيف يمكن لأمريكا أن توكل مهمة كبيرة لمن هم أضعف حلقة عبر التاريخ لم تقدم شيء على مدى عشر سنوات".وقال قاسم،" أمريكا لديها أكثر من جبهة وتسليحها للشرعية للمواجهة بدلا عنها سيكون هزيمة لها، وبالتأكيد ستهزم إذا قادت الحرب بنفسها أو بغيرها".مغامرة كبرىأما الدكتور عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، فيقول لـ"سبوتنيك" :"إن أمريكا لن تُغامر بمعركة برية في اليمن، لكنها قد تدعم الشرعية بالسلاح والعتاد البحري في الحديدة والشريط الساحلي، لكن تلك الخطط غير معلومة ولا يبدو أن تنفيذها أو الاتفاق عليها سيكون في القريب.مواقف ثابتةوأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، علي القحوم، أن "العدوان الأمريكي على اليمن أثبت فشله بكل المقاييس بعد شهر من الغارات وما يُقارب ألف غارة جوية ومثلها صواريخ من البحر الأحمر، كل ذلك لم يغير من قدرات اليمن وصموده أو ينال من مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحرب الإجرامية على قطاع غزة".وقال في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، "من الواضح أن ترامب اعتراه الفشل والخيبة والتخبط واليأس والإحباط والوهن النفسي والمعنوي منذ أن أعلن عدوانه على اليمن المصحوب بالحرب النفسية والدعاية الإعلامية الكاذبة والمضللة، ليمر شهرا من عدوانه الإجرامي وبأكثر من ألف غارة جوية ومثلها صواريخ من البحر من بوارجه و قطعه العسكرية، ليكون هذا العدوان مثلما سبقه فاشلا وغير مجد والاستمرارية فيه عبثا لا أقل ولا أكثر، لا سيما وهو غير مؤثر وفيه تكرار قصف المقصوف مسبقا منذ 2015 م إلى اليوم".وتابع القحوم، الأهداف التي تقصفها أمريكا هي هي التي قصفت طوال السنوات العشر الماضية والقصف هو ذاته ولاجديد في ذلك، إلا ماهو من استهدافات للأحياء السكنية وارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين، واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت والمقدرات اليمنية، ولهذا فليعلم الأمريكان أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم واليمن له من القوة والقدرة للدفاع عن سيادته واستقلاله وشعبه ومقدراته، وله من الخيارات الكثيرة وله اليد الطولى في إيلام المعتدين باذن الله، ولن يتردد في ذلك مطلقا ولن يقف مكتوف الأيدي بل سيواجه التصعيد بالتصعيد والقصف بالقصف والمثل بالمثل، وهي معادلة ثابتة في توازن الردع الإستراتيجي.عدوان فاشلوفي السياق ذاته يقول عضو المكتب السياسي لأنصار الله، "العدوان الأمريكي على اليمن والمدفوع الثمن مسبقا فاشل، ولم يحقق مآرب الأعداء والمتآمرين والمستعمرين، ولم يوفر الحماية للكيان الصهيوني الغاصب والمؤقت والزائل حتما، ولم يثن اليمن عن مساندة غزة فلسطين ومجاهديها الأبطال وشعبها المظلوم، وقضيتها العادلة حتى الانتصار وزوال اسرائيل".وأكد أن "اليمن قوي وعظيم بقائده وبمشروعه القرآني وبشعبه المعطاء ودولته الراسخة والإجماع الوطني وقواته المسلحة والأمن وصناعاته العسكرية المتطورة في شتى المجالات الحربية الدفاعية المختلفة، وكذلك بمواقفه المشرفه والفاعلة والمؤثرة في مساندة غزة فلسطين ومجاهديها الأبطال وشعبها المظلوم وقضيتها العادلة حتى الانتصار وزوال اسرائيل".نشوة ترامبويجزم القحوم أن "نشوة ترامب ونتنياهو ستنتهي وتتلاشى والشرق الأوسط الجديد سيكون كذلك بزوال اسرائيل وسقوط القطبية الغربية الأحادية وسينتهي عصر أمريكا كدولة سائدة، وستسقط غطرستها و جبروتها و تثور وتنفجر وتتصدع من الداخل و يتشكل النظام العالمي الجديد بإرادة وقوة وعزم الدول والشعوب الحرة، وتتشكل معها موازين القوى العالمية والإقليمية والدولية، وفيها تثبيت معادلة الأقطاب المتعددة والدول الصاعدة واليمن".وأوضح عضو المكتب السياسي، أن من يشكل خطورة على الملاحة البحرية الدولية وعلى طريق الحرير في باب المندب والبحر الأحمر ليست أنصار الله، بل هو التواجد العسكري الأمريكي المكثف وغير مبرر والمتجاوز والمخالف للقانون الدولي لأعالي البحار وتحويل البحر الأحمر إلى منطقة مشتعلة وساحة صراع ومعركة بحرية، وأمام ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية تبعات ذلك.المعادلة الدفاعيةوشدد القحوم على أن "الدول والأنظمة المحمية أمريكيا التي تتحرك في تقديم خدماتها الاستخباراتية والمالية وتسخير مقدراتها الاقتصادية تحت تصرفات المجرم ترامب في عدوانه على اليمن، ستندم وتخسر وستدفع الثمن حتما جراء ذلك، لاسيما وهذا العدوان الأمريكي فاشل ولن يحقق مآربهم الشيطانية والتآمرية".وفي الختام يؤكد القحوم أن "اليمن دولة بحرية لديها صناعات حربية على مختلف تشكيلاتها، و لديها من القوة والقدرات والإمكانيات البحرية العسكرية الحديثة والمتطورة التي جعلت منها الدولة العربية والإسلامية الأكثر تسلحا وقدرة بحرية، ستفرض معادلتها الدفاعية و سيغرق المعتدون بإذن الله وقوته وعونه."وكشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية،الأحد الماضي، عن حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية التي استهدفت البلاد، منذ منتصف شهر آذار/مارس 2025.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للجماعة، أنيس الأصبحي، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن "حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي".وتابع الأصبحي "إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي".وفي وقت سابق، شدد قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، على أن "الأمريكي لم يتمكن ولن يتمكن من إضعاف قدراتنا العسكرية"، موضحا أن "العدوان الأمريكي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر".وأضاف أن "العدو الأمريكي يحاول أن يضغط بكل ما يستطيع للتأثير على مستوى الموقف اليمني رسمياً وشعبياً، ولذلك شن جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ويستهدف الأعيان المدنية".وتقصف الولايات المتحدة المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" بشكل شبه يومي، منذ 15 مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب وزارة الصحة اليمنية.وتقول واشنطن إن هذه الضربات تهدف إلى شلّ قدرات جماعة "أنصار الله"على تهديد الملاحة الدولية، بينما تعتبر الجماعة أن ما تقوم به هو رد مشروع على "العدوان الإسرائيلي" وتواطؤ الغرب في "تجويع الشعب الفلسطيني".

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