https://sarabic.ae/20250416/طهران-هجمات-أمريكا-على-اليمن-تؤدي-إلى-تشجيع-إسرائيل-على-استمرار-الإبادة-الجماعية-في-فلسطين-1099595243.html

طهران: هجمات أمريكا على اليمن تؤدي إلى تشجيع إسرائيل على استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين

طهران: هجمات أمريكا على اليمن تؤدي إلى تشجيع إسرائيل على استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، "بشدة الغارات الأمريكية المستمرة على اليمن"، مؤكدةً تضامنها مع الشعب اليمني. 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T11:31+0000

2025-04-16T11:31+0000

2025-04-16T11:31+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في يبان لها، إن "العدوان الأمريكي غير قانوني وانتهاك واضح لسيادة اليمن ويشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة"، داعية لإنهاء صمت مجلس الأمن الدولي، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف البيان أن "هجمات أمريكا على اليمن تؤدي إلى تشجيع إسرائيل على استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين وانعدام الامن في المنطقة".وقامت مقاتلات أمريكية بسلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع الخامس تواليا ضد الجماعة.وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء أمس الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم في مديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة البيضاء لـ "سبوتنيك"، بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف في مديرية الطَفة شمال البيضاء.ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.ويشار إلى أن الغارات الجوية الأمريكية المكثفة تأتي بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تعرض جزيرة كَمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة إلى أكثر من 15 غارة أمريكية، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية 29 غارة جوية على مواقع للجماعة في محافظتي مأرب والجوف.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر غارات أمريكية على مديرية بني مطر غرب صنعاء.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.

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