https://sarabic.ae/20250415/22-غارة-جوية-أمريكية-على-أنصار-الله-شمال-ووسط-اليمن-1099583431.html

22 غارة جوية أمريكية على "أنصار الله" شمال ووسط اليمن

22 غارة جوية أمريكية على "أنصار الله" شمال ووسط اليمن

سبوتنيك عربي

قامت مقاتلات أمريكية بسلسلة غارات جوية جديدة على جماعة "أنصار الله" في محافظات صعدة والبيضاء وعمران في اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية أمريكية مستمرة للأسبوع... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T21:16+0000

2025-04-15T21:16+0000

2025-04-15T21:16+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وصرح مصدر يمني لـ "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مقاتلات أمريكية نفذت 10 غارات على مواقع عسكرية في سلسلة جبلية بقرية السهلين في منطقة آل سالم بمديرية كتاف شرق صعدة اليمنية.وأكد المصدر أن ثلاث غارات أمريكية أخرى استهدفت موقعا لـ "أنصار الله" شرق مدينة صعدة، في وقت أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء لـ "سبوتنيك" بأن قصفا جويا بثلاث غارات استهدف مديرية الزَّاهِر غرب محافظة البيضاء، فيما قصفت المقاتلات الأمريكية بغارتين معسكرا تدريبيا في منطقة الجريف بمديرية الطَفة شمال البيضاء.ونفذت مقاتلات أمريكية 4 غارات أخرى على مواقع جبلية للواء 29 ميكا شمال محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء بوسط اليمن.ويشار إلى أن الغارات الجوية الأمريكية المكثفة تأتي بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" تعرض جزيرة كَمران الاستراتيجية في محافظة الحديدة إلى أكثر من 15 غارة أمريكية، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية 29 غارة جوية على مواقع للجماعة في محافظتي مأرب والجوف.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر غارات أمريكية على مديرية بني مطر غرب صنعاء.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250412/تجدد-القصف-الجوي-الأمريكي-على-معاقل-أنصار-الله-في-3-محافظات-باليمن-1099493333.html

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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية