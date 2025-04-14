https://sarabic.ae/20250414/إعلام-يمني-عدوان-أمريكي-يستهدف-بـ15-غارة-جوية-مديرتي-رغوان-ومدغل-بمأرب-1099544903.html
إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب
إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الاثنين، أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب اليمنية". 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:50+0000
2025-04-14T18:50+0000
2025-04-14T18:50+0000
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وأكدت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي، الذي استهدف مصنعاً للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء إلى 7 قتلى و29 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأة"، مبينة أن "الضحايا هم من العاملين بالمصنع ومنازل ومزارع ومحال المواطنين".ومساء أمس الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-تكذب-بيان-الجيش-الإسرائيلي-ما-التفاصيل-1099515069.html
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المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب
أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الاثنين، أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب اليمنية".
وأكدت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي، الذي استهدف مصنعاً للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء إلى 7 قتلى و29 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأة"، مبينة أن "الضحايا هم من العاملين بالمصنع ومنازل ومزارع ومحال المواطنين".
ومساء أمس الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل
واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.