إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250414/إعلام-يمني-عدوان-أمريكي-يستهدف-بـ15-غارة-جوية-مديرتي-رغوان-ومدغل-بمأرب-1099544903.html
إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب
إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الاثنين، أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب اليمنية". 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T18:50+0000
2025-04-14T18:50+0000
المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:621:2047:1772_1920x0_80_0_0_e35b175fffc4f15e985566f91b380ebe.jpg
وأكدت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي، الذي استهدف مصنعاً للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء إلى 7 قتلى و29 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأة"، مبينة أن "الضحايا هم من العاملين بالمصنع ومنازل ومزارع ومحال المواطنين".ومساء أمس الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-تكذب-بيان-الجيش-الإسرائيلي-ما-التفاصيل-1099515069.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693032_0:429:2047:1964_1920x0_80_0_0_384b8e46a8e0a4c967b53e09fc53bb87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

إعلام يمني: عدوان أمريكي يستهدف بـ15 غارة جوية مديرتي رغوان ومدغل بمأرب

18:50 GMT 14.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الاثنين، أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ15 غارة مديريتي رغوان ومدغل في محافظة مأرب اليمنية".
وأكدت وزارة الصحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الأمريكي، الذي استهدف مصنعاً للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء إلى 7 قتلى و29 جريحاً بينهم 5 أطفال وامرأة"، مبينة أن "الضحايا هم من العاملين بالمصنع ومنازل ومزارع ومحال المواطنين".
نماذج لصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لأنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
أمس, 20:19 GMT
ومساء أمس الأحد، أعلنت "أنصار الله"، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين، إثر قصف مقاتلات أمريكية بثلاث غارات، مصنعاً للسراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 5 قتلى و13 جريحاً، في حصيلة غير نهائية.
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала