https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-تكذب-بيان-الجيش-الإسرائيلي-ما-التفاصيل-1099515069.html
"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
سبوتنيك عربي
كذّب البيان الذي نشرته جماعة "أنصار الله" اليمنية رواية الجيش الإسرائيلي بشأن القصف الذي تعرضت له عدة مناطق داخل إسرائيل. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T20:19+0000
2025-04-13T20:19+0000
2025-04-13T20:19+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099515302_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_f49ab2b565e51bbd332430f75b66e297.jpg
فبينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تعرضت لقصف بصاروخ واحد تم اعتراضه، قالت "أنصار الله" إنها قصفت إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.وبحسب البيان الذي نشره المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع، اليوم الأحد، فإن العملية شملت:ولفت البيان إلى أن "صاروخ "فلسطين - 2" قصف قاعدةَ "سودت ميخا" في منطقة شرق أسدود المحتلة"، مشيرا إلى أنها قاعدةٌ صاروخية تستخدم لإطلاقِ صواريخِ "أريحا" وبطارياتِ صواريخِ حيتس".ولفت إلى أن الصاروخ الآخر استهدفَ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة، على حد وصف البيان، كما أشار إلى أن "العملية شملت استخدام الطائرة المسيرة لقصف هدف حيوي بمنطقةِ عسقلانَ المحتلة".وتابع البيان: "العمليتان كانتا ناجحتين، وفي مطار بن غوريون تم إيقاف الهبوط والإقلاع لفترة محددة، كما تم إجبار ملايين الإسرائيليين للهروب إلى الملاجئ".ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250413/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-صاروخين-انطلقا-من-اليمن-1099508741.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099515302_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_3f95c84a78d3b19d217af78839fefb1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة
"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
كذّب البيان الذي نشرته جماعة "أنصار الله" اليمنية رواية الجيش الإسرائيلي بشأن القصف الذي تعرضت له عدة مناطق داخل إسرائيل.
فبينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تعرضت لقصف بصاروخ واحد تم اعتراضه، قالت "أنصار الله" إنها قصفت إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وبحسب البيان الذي نشره المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله
" اليمنية يحيى سريع، اليوم الأحد، فإن العملية شملت:
قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي طراز "فلسطين 2".
قصف هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مسيرة.
قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ من طراز "ذو الفقار".
ولفت البيان إلى أن "صاروخ "فلسطين - 2" قصف قاعدةَ "سودت ميخا" في منطقة شرق أسدود المحتلة"، مشيرا إلى أنها قاعدةٌ صاروخية تستخدم لإطلاقِ صواريخِ "أريحا" وبطارياتِ صواريخِ حيتس".
ولفت إلى أن الصاروخ الآخر استهدفَ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة، على حد وصف البيان، كما أشار إلى أن "العملية شملت استخدام الطائرة المسيرة لقصف هدف
حيوي بمنطقةِ عسقلانَ المحتلة".
وتابع البيان: "العمليتان كانتا ناجحتين، وفي مطار بن غوريون تم إيقاف الهبوط والإقلاع لفترة محددة، كما تم إجبار ملايين الإسرائيليين للهروب إلى الملاجئ".
ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل
واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.