https://sarabic.ae/20250413/أنصار-الله-تكذب-بيان-الجيش-الإسرائيلي-ما-التفاصيل-1099515069.html

"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟

"أنصار الله" اليمنية تكذب بيان الجيش الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟

سبوتنيك عربي

كذّب البيان الذي نشرته جماعة "أنصار الله" اليمنية رواية الجيش الإسرائيلي بشأن القصف الذي تعرضت له عدة مناطق داخل إسرائيل. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T20:19+0000

2025-04-13T20:19+0000

2025-04-13T20:19+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099515302_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_f49ab2b565e51bbd332430f75b66e297.jpg

فبينما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل تعرضت لقصف بصاروخ واحد تم اعتراضه، قالت "أنصار الله" إنها قصفت إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.وبحسب البيان الذي نشره المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية يحيى سريع، اليوم الأحد، فإن العملية شملت:ولفت البيان إلى أن "صاروخ "فلسطين - 2" قصف قاعدةَ "سودت ميخا" في منطقة شرق أسدود المحتلة"، مشيرا إلى أنها قاعدةٌ صاروخية تستخدم لإطلاقِ صواريخِ "أريحا" وبطارياتِ صواريخِ حيتس".ولفت إلى أن الصاروخ الآخر استهدفَ مطارَ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلة، على حد وصف البيان، كما أشار إلى أن "العملية شملت استخدام الطائرة المسيرة لقصف هدف حيوي بمنطقةِ عسقلانَ المحتلة".وتابع البيان: "العمليتان كانتا ناجحتين، وفي مطار بن غوريون تم إيقاف الهبوط والإقلاع لفترة محددة، كما تم إجبار ملايين الإسرائيليين للهروب إلى الملاجئ".ورصدت لقطات متداولة لحظة هروب إسرائيليين بعد تفعيل صافرات الإنذار بسبب القصف اليمني.وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان على موقع "إكس"، إن العملية تضمنت إطلاق صاروخ واحد من اليمن وأنه تم التصدي له، مضيفا: "كما يبدو، فإن محاولات الاعتراض قد نجحت".وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة لقصف أهداف في إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وتسببت في مأساة إنسانية غير مسبوقة.وتؤكد "أنصار الله" أنها لن تتوقف عن قصف إسرائيل واستهداف السفن التابعة لها أو للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما في البحر الأحمر حتى تتوقف حرب غزة، وهو ما قابلته واشنطن بقصف متكرر للعديد من المواقع الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250413/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-صاروخين-انطلقا-من-اليمن-1099508741.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة