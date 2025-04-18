https://sarabic.ae/20250418/22-قتيلا-بينهم-5-مسعفين-في-قصف-أمريكي-لميناء-رأس-عيسى-في-الحديدة-غربي-اليمن-1099657938.html

22 قتيلا بينهم 5 مسعفين في قصف أمريكي لميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن

22 قتيلا بينهم 5 مسعفين في قصف أمريكي لميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن

سبوتنيك عربي

سقط 22 قتيلا، بينهم خمسة مسعفين، في حصيلة أولية جراء قصف أمريكي متكرر استهدف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة اليمنية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة... 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T00:14+0000

2025-04-18T00:14+0000

2025-04-18T00:14+0000

أنصار الله

البحر الأحمر

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الهلال الأحمر اليمني إن 17 عاملاً وموظفاً قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم الذي طال منشآت الميناء.وأشار الهلال الأحمر، بحسب قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن بين الضحايا عدداً من طواقم الإسعاف التي كانت تؤدي واجبها الإنساني في إنقاذ المصابين جراء القصف الأول.وأكد مكتب الصحة بمحافظة الحديدة مقتل خمسة من عناصر فرق الإسعاف، إثر معاودة القصف الأمريكي للميناء أثناء تنفيذ عمليات الإنقاذ.من جانبه، صرّح مسؤول في الدفاع المدني بمحافظة الحديدة أنه تم إخماد نحو 80% من الحريق الهائل الذي اندلع في منشآت الميناء نتيجة الغارات، في وقت تتواصل فيه الجهود لإخماد النيران بشكل كامل ومنع امتدادها.ومساء الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررة الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، حسب قولها.ويعد ميناء رأس عيسى من الموانئ الحيوية في اليمن، ويقع على ساحل البحر الأحمر شمال محافظة الحديدة.سبق ذلك بساعات إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر غارات أمريكية على مصنع للسراميك في مديرية بني مطر غرب صنعاء (وسط اليمن).وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحا قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكان الحوثيون قد أعلنوا في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250417/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-العشرات-إثر-قصف-جوي-أمريكي-على-ميناء-نفطي-غربي-اليمن-1099657588.html

https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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أنصار الله, البحر الأحمر, الولايات المتحدة الأمريكية