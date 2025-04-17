https://sarabic.ae/20250417/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-العشرات-إثر-قصف-جوي-أمريكي-على-ميناء-نفطي-غربي-اليمن-1099657588.html

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العشرات إثر قصف جوي أمريكي على ميناء نفطي غربي اليمن

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العشرات إثر قصف جوي أمريكي على ميناء نفطي غربي اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل 17 شخصا وإصابة العشرات، إثر غارات أمريكية على ميناء نفطي تديره في محافظة الحديدة غربي البلاد،... 17.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-17T23:02+0000

2025-04-17T23:02+0000

2025-04-17T23:02+0000

أنصار الله

الحرب على اليمن

قصف اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" نقلا عن الهلال الأحمر اليمني، أن "17 عاملا وموظفا قتلوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية للعدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى النفطي [70 كم شمال غربي مدينة الحديدة]".وأضاف أن "الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تعمل على إخماد الحرائق في منشأة رأس عيسى وإسعاف الجرحى".ومساء الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، مبررة الاستهداف بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين المدعومين من إيران، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي مولت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين"، حسب قولها.سبق ذلك بساعات إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، رصد قواته 900 غارة وقصف بحري نفذته أمريكا على مناطق سيطرة الجماعة منذ منتصف آذار/مارس الماضي، بينها 220 غارة نُفذت بطائرات الشبح "بي 2" ومقاتلات نوع "إف 18" وطائرات أخرى.ويوم الأحد الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر غارات أمريكية على مصنع للسراميك في مديرية بني مطر غرب صنعاء (وسط اليمن).وكشفت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، عن ارتفاع ضحايا الغارات الأمريكية المستمرة على مناطق سيطرة الجماعة، منذ منتصف آذار/مارس الماضي، إلى 107 قتلى مدنيين و223 جريحا قالت إن "جلهم أطفال ونساء".وكان الحوثيون قد أعلنوا في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف شنته أمريكا على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصا من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلا وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250417/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-ميناء-رأس-عيسى-النفطي-غربي-اليمن-1099655475.html

https://sarabic.ae/20250415/22-غارة-جوية-أمريكية-على-أنصار-الله-شمال-ووسط-اليمن-1099583431.html

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أنصار الله, الحرب على اليمن, قصف اليمن