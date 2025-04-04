https://sarabic.ae/20250404/قرار-مفاجئ-من-ترامب-بإقالة-مدير-وكالة-الأمن-القومي-1099215169.html

قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القومي

قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القومي

سبوتنيك عربي

أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن القومي رئيس القيادة السيبرانية تيموثي هوغ، ونائبته ويندي نوبل، من منصبيهما، في خطوة مفاجئة أثارت... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T10:54+0000

2025-04-04T10:54+0000

2025-04-04T10:54+0000

ترامب

البيت الأبيض

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وقالت مجلة "نيوزويك": إن "هذه التغييرات تدخل في إطار سلسلة من التوترات التي واجهت الإدارة، بعد تسريب محادثة مثيرة لللجدل ضمت مستشار الأمن القومي مايك والتز وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة، حيث جرى نقاش حول ضرب اليمن في مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".كما نشر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا، تعليقا على "إكس"، قال فيه: "خدم الجنرال هوغ بلادنا بكل شرف لأكثر من 30 عاما، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة، كما أظهر هجوم "سالت تايفون" السيبراني من الصين، كيف يجعل فصله الأميركيين أكثر أمانا؟.وكان تولى هوغ، الجنرال في سلاح الجو، قيادة وكالة الأمن القومي منذ عام 2023، بينما كانت نوبل تشغل منصب المسؤول المدني الأعلى في الوكالة، ويعرف عن هوغ ونوبل خبرتهما الطويلة في مجال الاستخبارات، حيث قدما عقودا من الخدمة المهنية، بحسب وكالة الأنباء "أسوشيتد برس".وتتزامن هذه الإقالات مع فصل مسؤولين من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، وذلك عقب اجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.

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ترامب, البيت الأبيض