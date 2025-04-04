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https://sarabic.ae/20250404/قرار-مفاجئ-من-ترامب-بإقالة-مدير-وكالة-الأمن-القومي-1099215169.html
قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القومي
قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القومي
سبوتنيك عربي
أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن القومي رئيس القيادة السيبرانية تيموثي هوغ، ونائبته ويندي نوبل، من منصبيهما، في خطوة مفاجئة أثارت... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:54+0000
2025-04-04T10:54+0000
ترامب
البيت الأبيض
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وقالت مجلة "نيوزويك": إن "هذه التغييرات تدخل في إطار سلسلة من التوترات التي واجهت الإدارة، بعد تسريب محادثة مثيرة لللجدل ضمت مستشار الأمن القومي مايك والتز وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة، حيث جرى نقاش حول ضرب اليمن في مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".كما نشر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا، تعليقا على "إكس"، قال فيه: "خدم الجنرال هوغ بلادنا بكل شرف لأكثر من 30 عاما، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة، كما أظهر هجوم "سالت تايفون" السيبراني من الصين، كيف يجعل فصله الأميركيين أكثر أمانا؟.وكان تولى هوغ، الجنرال في سلاح الجو، قيادة وكالة الأمن القومي منذ عام 2023، بينما كانت نوبل تشغل منصب المسؤول المدني الأعلى في الوكالة، ويعرف عن هوغ ونوبل خبرتهما الطويلة في مجال الاستخبارات، حيث قدما عقودا من الخدمة المهنية، بحسب وكالة الأنباء "أسوشيتد برس".وتتزامن هذه الإقالات مع فصل مسؤولين من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، وذلك عقب اجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
https://sarabic.ae/20250403/البيت-الأبيض-يحسم-جدل-مغادرة-إيلون-ماسك-منصبه-في-إدارة-ترامب-1099196973.html
https://sarabic.ae/20250222/ترامب-يعلن-إقالة-رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-1098052638.html
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ترامب, البيت الأبيض
ترامب, البيت الأبيض

قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القومي

10:54 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مدير وكالة الأمن القومي رئيس القيادة السيبرانية تيموثي هوغ، ونائبته ويندي نوبل، من منصبيهما، في خطوة مفاجئة أثارت تساؤلات حول دوافع هذا القرار.
وقالت مجلة "نيوزويك": إن "هذه التغييرات تدخل في إطار سلسلة من التوترات التي واجهت الإدارة، بعد تسريب محادثة مثيرة لللجدل ضمت مستشار الأمن القومي مايك والتز وعددا من كبار المسؤولين في الإدارة، حيث جرى نقاش حول ضرب اليمن في مجموعة دردشة على تطبيق "سيغنال"، فيما بات يعرف إعلاميا بـ"فضيحة سيغنال".

وقالت شبكة "إن بي سي" نيوز إن "أسباب إقالة هوغ ونوبل ما زالت غير واضحة"، فيما قال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه "لا يوجد تفسير فوري حول القرار".

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استنكرت شخصيات سياسية قرار الإقالة، حيث كتب النائب الديمقراطي جيم هايمس من ولاية كونيتيكت على منصة "إكس": "أنا منزعج بشدة من قرار إقالة الجنرال هوغ.. عرفته كقائد صادق اتبع القانون وكان يضع الأمن القومي في المقام الأول، وأخشى أن تكون هذه هي الصفات التي أدت إلى فصله في هذه الإدارة"، وأضاف: "على لجنة الاستخبارات والشعب الأميركي أن يحصلوا على تفسير لهذا القرار الذي قد يجعلنا جميعا أقل أمانا".

كما نشر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا، تعليقا على "إكس"، قال فيه: "خدم الجنرال هوغ بلادنا بكل شرف لأكثر من 30 عاما، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة، كما أظهر هجوم "سالت تايفون" السيبراني من الصين، كيف يجعل فصله الأميركيين أكثر أمانا؟.
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وكان تولى هوغ، الجنرال في سلاح الجو، قيادة وكالة الأمن القومي منذ عام 2023، بينما كانت نوبل تشغل منصب المسؤول المدني الأعلى في الوكالة، ويعرف عن هوغ ونوبل خبرتهما الطويلة في مجال الاستخبارات، حيث قدما عقودا من الخدمة المهنية، بحسب وكالة الأنباء "أسوشيتد برس".
وتتزامن هذه الإقالات مع فصل مسؤولين من مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، وذلك عقب اجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر.
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