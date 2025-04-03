https://sarabic.ae/20250403/البيت-الأبيض-يحسم-جدل-مغادرة-إيلون-ماسك-منصبه-في-إدارة-ترامب-1099196973.html
البيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب
البيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب
سبوتنيك عربي
نفى البيت الأبيض تقارير تفيد بأن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، سيترك منصبه الحكومي في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T16:55+0000
2025-04-03T16:55+0000
2025-04-03T16:55+0000
إيلون ماسك
دونالد ترامب
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وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الأربعاء، على منصة "إكس": "هذا "السبق الصحفي" هراء"، في إشارة إلى تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، زعم أن ترامب أخبر دائرته المقربة، بمن فيهم أعضاء مجلس الوزراء، أن حليفه الملياردير التقني، إيلون ماسك، سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.وأضافت ليفيت أن ماسك وترامب أكدا علنا أنه سيظل موظفا حكوميا خاصا حتى "يُكمل عمله الرائع في وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية".وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن 3 أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاخير لا يزال راضيا عن ماسك ومبادرته "وزارة كفاءة الحكومة"، حيث أشرف على تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.وأفادت مصادر أن ترامب وماسك قررا في الأيام الأخيرة أن الملياردير وأغنى رجل في العالم سيعود قريبا إلى أعماله، ويتولى دورا داعما في الحكومة الأمريكية.وقال مسؤول إن من المرجح أن يحتفظ إيلون ماسك بدور غير رسمي كمستشار، وأن يظل وجها غير رسمي في البيت الأبيض، وفقا للتقرير الأمريكي.بينما حذر مسؤول آخر من أن أي شخص يعتقد أن ماسك سيختفي من دائرة ترامب "يخدع نفسه"، وفقا للتقرير.وفي مساء الاثنين الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين، بأنه "في مرحلة ما، سيرغب إيلون في العودة إلى شركته".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب
نفى البيت الأبيض تقارير تفيد بأن رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك، سيترك منصبه الحكومي في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أمس الأربعاء، على منصة "إكس": "هذا "السبق الصحفي" هراء"، في إشارة إلى تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية، زعم أن ترامب أخبر دائرته المقربة، بمن فيهم أعضاء مجلس الوزراء، أن حليفه الملياردير التقني، إيلون ماسك، سيتنحى قريبا عن منصبه الحكومي.
وأضافت ليفيت أن ماسك وترامب أكدا علنا أنه سيظل موظفا حكوميا خاصا حتى "يُكمل عمله الرائع في وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية".
وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن 3 أشخاص مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاخير لا يزال راضيا عن ماسك ومبادرته "وزارة كفاءة الحكومة"، حيث أشرف على تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.
وأفادت مصادر أن ترامب وماسك قررا في الأيام الأخيرة أن الملياردير وأغنى رجل في العالم سيعود قريبا إلى أعماله، ويتولى دورا داعما في الحكومة الأمريكية.
وقال مسؤول إن من المرجح أن يحتفظ إيلون ماسك بدور غير رسمي كمستشار، وأن يظل وجها غير رسمي في البيت الأبيض، وفقا للتقرير الأمريكي.
بينما حذر مسؤول آخر من أن أي شخص يعتقد أن ماسك سيختفي من دائرة ترامب "يخدع نفسه"، وفقا للتقرير.
وفي مساء الاثنين الماضي، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين، بأنه "في مرحلة ما، سيرغب إيلون في العودة إلى شركته".