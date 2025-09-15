https://sarabic.ae/20250915/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لإقامة-ميدان-صربي--جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي--1104858512.html

الاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي

صرّح المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن الاضطرابات في صربيا، تُعزى بشكل كبير إلى الأنشطة التخريبية للاتحاد الأوروبي، والتي... 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "الاتحاد الأوروبي يحضّر ميدانًا صربيًا... ووفقًا لمعلومات تلقّاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإنّ الاضطرابات الحالية في صربيا، بمشاركة نشطة من الشباب، هي في معظمها نتاج الأنشطة التخريبية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".وأضاف البيان أن "هدف التيار الليبرالي الأوروبي السائد هو إيصال قيادة مطيعة ومخلصة لبروكسل إلى السلطة في هذه الدولة، أكبر دول البلقان".وتابع بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "النخب الأوروبية مصممة على استغلال ذكرى الأحداث المأساوية في نوفي ساد في الأول من نوفمبر (المقبل)، والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات، لترجيح كفة الوضع لصالحها. وينصبّ التركيز على غسل أدمغة الشباب الصربي والترويج لما يسمى المستقبل الأوروبي المشرق، ويمنح دور خاص لوسائل الإعلام التي يفترض أنها مستقلة".وأوضح البيان: "تتوقع بروكسل أن يحفّز الضخ المالي لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الناخبين المحتجين، ويدفعهم إلى الشوارع، وينتهي بـ"الميدان الصربي"، وفقًا لسيناريو معدّ مسبقًا. إلا أن وعود المسؤولين الأوروبيين الكاذبة بالدخول قريبًا إلى الحديقة الأوروبية المزدهرة ليست سوى طعم، سيتعين علينا دفع ثمن هذا الاحتمال المتضاءل باستمرار بالفتوحات وذكرى أسلافنا. لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الشعب الصربي الفخور والموحّد".وفي وقت سابق، انطلقت تظاهرة نظمت تحت شعار "صربيا، هل تسمعيننا؟" في مدينة نوفي ساد، ضمت أكثر من 7 آلاف شخص قرب مبنى كلية الفلسفة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وانتشرت على وسائل التواصل مقاطع تظهر عربات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب.وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن 11 شرطيًا أصيبوا بجروح، وأُوقف العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة نوفي ساد، ثاني أكبر مدن البلاد.وتشهد صربيا منذ نوفمبر 2024، موجة احتجاجات واسعة بدأت عقب انهيار مظلة في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا. ومع تصاعد التوتر منذ أغسطس/ آب الماضي، كثّف المحتجون مواجهاتهم مع قوات الأمن عبر قطع الطرق والتجمعات الليلية.سفير روسيا لدى بلغراد: الغرب طالب فوتشيتش بالانضمام إلى العقوبات ضد موسكوباحث في العلاقات الدولية: الغرب يضرم الفوضى في صربيا لكن من الصعب أن يتمكن من تغيير النظام

