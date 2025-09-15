https://sarabic.ae/20250915/الاتحاد-الأوروبي-يستعد-لإقامة-ميدان-صربي--جهاز-الاستخبارات-الخارجية-الروسي--1104858512.html
الاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
الاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
صرّح المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن الاضطرابات في صربيا، تُعزى بشكل كبير إلى الأنشطة التخريبية للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى إيصال قيادة مخلصة له إلى السلطة في هذا البلد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي".
وجاء في بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "الاتحاد الأوروبي يحضّر ميدانًا صربيًا... ووفقًا لمعلومات تلقّاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، فإنّ الاضطرابات الحالية في صربيا، بمشاركة نشطة من الشباب، هي في معظمها نتاج الأنشطة التخريبية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف البيان أن "هدف التيار الليبرالي الأوروبي السائد هو إيصال قيادة مطيعة ومخلصة لبروكسل إلى السلطة في هذه الدولة، أكبر دول البلقان".
وأشار إلى أن النخب الأوروبية تسعى لاستغلال ذكرى مأساة مدينة نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لترجيح كفة الوضع في صربيا لصالحها.
وتابع بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "النخب الأوروبية مصممة على استغلال ذكرى الأحداث المأساوية في نوفي ساد في الأول من نوفمبر (المقبل)، والتي أشعلت فتيل الاحتجاجات، لترجيح كفة الوضع لصالحها. وينصبّ التركيز على غسل أدمغة الشباب الصربي والترويج لما يسمى المستقبل الأوروبي المشرق، ويمنح دور خاص لوسائل الإعلام التي يفترض أنها مستقلة".
وأوضح البيان: "تتوقع بروكسل أن يحفّز الضخ المالي لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الناخبين المحتجين، ويدفعهم إلى الشوارع، وينتهي بـ"الميدان الصربي"، وفقًا لسيناريو معدّ مسبقًا. إلا أن وعود المسؤولين الأوروبيين الكاذبة بالدخول قريبًا إلى الحديقة الأوروبية المزدهرة ليست سوى طعم، سيتعين علينا دفع ثمن هذا الاحتمال المتضاءل باستمرار بالفتوحات وذكرى أسلافنا. لا يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الشعب الصربي الفخور والموحّد".
وأكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن سيناريو "الثورة الملونة"، الذي اختبره الغرب بنجاح في العديد من الدول يفشل في صربيا، ولم تتحقق الأهداف النهائية للبيروقراطية الأوروبية بعد.
وأردف بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "مع ذلك، فإن سيناريو "الثورة الملونة"، الذي اختبره الغرب بنجاح في العديد من الدول يفشل في صربيا. ولم تتحقق الأهداف النهائية للبيروقراطية الأوروبية بعد. ويعود ذلك إلى المشاعر الوطنية القوية التي ما تزال قائمة في المجتمع المحلي، والتأثير الموحد للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، بالإضافة إلى ذكرى عدوان الناتو وقصف البلاد الذي أدى إلى تفككها".
وفي وقت سابق، انطلقت تظاهرة
نظمت تحت شعار "صربيا، هل تسمعيننا؟" في مدينة نوفي ساد، ضمت أكثر من 7 آلاف شخص قرب مبنى كلية الفلسفة، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وانتشرت على وسائل التواصل مقاطع تظهر عربات الشرطة ووحدات مكافحة الشغب.
وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن 11 شرطيًا أصيبوا بجروح، وأُوقف العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة نوفي ساد، ثاني أكبر مدن البلاد.
من جانبها، انتقدت رئيسة البرلمان الصربي آنا برنابيتش، مشاركة نواب أوروبيين في الاحتجاج، ووصفت وجودهم بـ"المنافق"، متسائلة إن كانوا سينقلون ما جرى إلى بروكسل.
وتشهد صربيا منذ نوفمبر 2024، موجة احتجاجات واسعة
بدأت عقب انهيار مظلة في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا. ومع تصاعد التوتر منذ أغسطس/ آب الماضي، كثّف المحتجون مواجهاتهم مع قوات الأمن عبر قطع الطرق والتجمعات الليلية.