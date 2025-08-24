السفير الروسي لدى بلغراد: الغرب يسعى لجر صربيا إلى الناتو للتنصل من عدوان عام 1999

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
أمساليوم
بث مباشر
السفير الروسي لدى بلغراد: الغرب يسعى لجر صربيا إلى الناتو للتنصل من عدوان عام 1999
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الروسي في صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، بأن الغرب يريد ضم صربيا إلى حلف الناتو، بما في ذلك التخلص من مسؤولية عدوان عام 1999. 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T04:35+0000
2025-08-24T05:10+0000
صربيا
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1f/1065823376_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_60cf68d9a666a7c2f06b207ca22ce924.jpg
وقال بوتسان خارتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "يريد الغرب أيضا أن تغلق صربيا هذه الصفحة (عدوان الناتو)، كما يقولون. دعونا نتعاون مع الناتو. يقولون إنه سيكون من الممكن تدريجيا ضم صربيا إلى الناتو، إلى فلك الناتو، وستصبح صربيا عضوًا فيه. إنهم بحاجة إلى ذلك. سيسقط هذا مسؤوليتهم وذنبهم عن عام 1999 والعدوان".وتابع: "نحن نعرف منطقهم. العضوية في الاتحاد الأوروبي والعضوية في حلف الناتو، أمران متلازمان لا ينفصلان، مرتبطان ارتباطا وثيقا".وفي الوقت نفسه، تلتزم قيادة صربيا بموقف حيادي واضح، وهو ما يثير استياء الغرب، كما أكد الدبلوماسي الروسي.وقال بوتسان خارتشينكو: "صربيا لديها موقف حيادي واضح تماما، حياد حقيقي، ليس الحياد الوهمي الموجود حاليا في الغرب، بل يكمن وراءه تعاون فعال مع حلف الناتو ودعم له، بل هو حياد حقيقي إلى حد ما، وعدم عضوية في حلف الناتو، وعدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية، والهياكل العسكرية، وهو أمر منصوص عليه في القوانين".ونفذت العملية العسكرية لحلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة (كانت بلغراد عاصمة هذه الجمهورية) دون موافقة مجلس الأمن الدولي، بناء على مزاعم الدول الغربية بأن سلطات الجمهورية "مارست تطهيرا عرقيا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو، وتسببت في كارثة إنسانية هناك".واستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي على الجمهورية من 24 مارس/ آذار إلى 10 يونيو/ حزيران 1999. وأسفر قصف الناتو عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وخسائر مادية بلغت 100 مليار دولار، كما سجل الأطباء آثار اليورانيوم المنضب، ما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في البلاد.
السفير الروسي لدى بلغراد: الغرب يسعى لجر صربيا إلى الناتو للتنصل من عدوان عام 1999

04:35 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 24.08.2025)
© Sputnik . Олег Ивановمركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
© Sputnik . Олег Иванов
تابعنا عبر
صرّح السفير الروسي في صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، بأن الغرب يريد ضم صربيا إلى حلف الناتو، بما في ذلك التخلص من مسؤولية عدوان عام 1999.
وقال بوتسان خارتشينكو لوكالة "سبوتنيك": "يريد الغرب أيضا أن تغلق صربيا هذه الصفحة (عدوان الناتو)، كما يقولون. دعونا نتعاون مع الناتو. يقولون إنه سيكون من الممكن تدريجيا ضم صربيا إلى الناتو، إلى فلك الناتو، وستصبح صربيا عضوًا فيه. إنهم بحاجة إلى ذلك. سيسقط هذا مسؤوليتهم وذنبهم عن عام 1999 والعدوان".
وأضاف الدبلوماسي: "يريد الغرب ضم صربيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعادة ما تتطور هذه العملية بالتوازي مع الانضمام إلى الناتو".
وتابع: "نحن نعرف منطقهم. العضوية في الاتحاد الأوروبي والعضوية في حلف الناتو، أمران متلازمان لا ينفصلان، مرتبطان ارتباطا وثيقا".
وفي الوقت نفسه، تلتزم قيادة صربيا بموقف حيادي واضح، وهو ما يثير استياء الغرب، كما أكد الدبلوماسي الروسي.
وقال بوتسان خارتشينكو: "صربيا لديها موقف حيادي واضح تماما، حياد حقيقي، ليس الحياد الوهمي الموجود حاليا في الغرب، بل يكمن وراءه تعاون فعال مع حلف الناتو ودعم له، بل هو حياد حقيقي إلى حد ما، وعدم عضوية في حلف الناتو، وعدم الانضمام إلى التكتلات العسكرية، والهياكل العسكرية، وهو أمر منصوص عليه في القوانين".
مسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
السفير الروسي لدى بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"
أمس, 01:06 GMT
ونفذت العملية العسكرية لحلف الناتو ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة (كانت بلغراد عاصمة هذه الجمهورية) دون موافقة مجلس الأمن الدولي، بناء على مزاعم الدول الغربية بأن سلطات الجمهورية "مارست تطهيرا عرقيا في منطقة الحكم الذاتي في كوسوفو، وتسببت في كارثة إنسانية هناك".
واستمرت الغارات الجوية لحلف شمال الأطلسي على الجمهورية من 24 مارس/ آذار إلى 10 يونيو/ حزيران 1999. وأسفر قصف الناتو عن مقتل أكثر من 2500 شخص، من بينهم 87 طفلا، وخسائر مادية بلغت 100 مليار دولار، كما سجل الأطباء آثار اليورانيوم المنضب، ما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان في البلاد.
