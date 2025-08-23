السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250823/السفير-الروسي-في-بلغراد-الاحتجاجات-في-صربيا-تتطور-وفق-سيناريو-الثورات-الملونة--1104050113.html
السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"
السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"
سبوتنيك عربي
قال السفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان-خارشنكو، اليوم السبت، إن الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملوّنة". 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T01:06+0000
2025-08-23T01:06+0000
صربيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/12/1061321687_0:0:1812:1020_1920x0_80_0_0_e9328fc7e46ec3c3d79c6d1d0abc9221.jpg
وأضاف السفير: "هناك تنظيم للاحتجاجات. لقد أشرتُ إلى المراحل، وخلف هذا الانتقال المرحلي (من احتجاج إلى آخر) تقف عملية منظمة لثورة ملوّنة، وهذه العلامات واضحة للعيان".وأوضح أن الاحتجاجات بدأت عقب المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، حيث انهارت مظلّة في محطة القطار.ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي اتسمت بردّة فعل عاطفية من المواطنين والمطالبة بالتحقيق، تحوّلت لاحقاً إلى مرحلة رفع مطالب سياسية. أما الآن، فقد دخلت الاحتجاجات مرحلة الفوضى والعنف الجسدي وأعمال الشغب.وأشار الدبلوماسي إلى أن:وعقد مجلس الأمن القومي الصربي برئاسة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا الثلاثاء، لكنه لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي في أعقاب الجلسة.وكان فوتشيتش قد صرّح في 17 أغسطس/آب أنه لا يفكر في فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا للمواطنين باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات في غضون 3 إلى 4 أيام لضمان استعادة السلم والنظام. وبحسب بياناته، فقد أُصيب 137 شرطيًا في الفترة ما بين 12 و17 أغسطس/آب خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن صربية.من جهته، دان رئيس الوزراء الصربي، دجورو ماتسوت، أعمال العنف، داعيًا إلى خفض حدة التوتر. كما ناشد بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، بورفيريه، المواطنين وقف الخلافات والانقسامات. أما وزارة العدل فقد اعتبرت أعمال الشغب اعتداءً على النظام الدستوري، محذرة من المسؤولية الجنائية للمشاركين.وبدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا، بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
https://sarabic.ae/20250817/متظاهرون-في-صربيا-يطلقون-ألعابا-نارية-على-إدارة-المدينة-ومقر-الحزب-الحاكم-في-فالييفو--فيديو-1103834339.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/12/1061321687_115:0:1812:1273_1920x0_80_0_0_b1e1bd9be21cb6631975618585e391d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صربيا, العالم
صربيا, العالم

السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"

01:06 GMT 23.08.2025
© Sputnik . Alexandar Djorovich / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا
مسيرة تضامنية مع روسيا في بلغراد، صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
© Sputnik . Alexandar Djorovich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال السفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان-خارشنكو، اليوم السبت، إن الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملوّنة".
وأضاف السفير: "هناك تنظيم للاحتجاجات. لقد أشرتُ إلى المراحل، وخلف هذا الانتقال المرحلي (من احتجاج إلى آخر) تقف عملية منظمة لثورة ملوّنة، وهذه العلامات واضحة للعيان".
احتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة مدينة فالييفو ومقر الحزب الحاكم.. فيديو
17 أغسطس, 01:17 GMT
وأوضح أن الاحتجاجات بدأت عقب المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، حيث انهارت مظلّة في محطة القطار.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي اتسمت بردّة فعل عاطفية من المواطنين والمطالبة بالتحقيق، تحوّلت لاحقاً إلى مرحلة رفع مطالب سياسية. أما الآن، فقد دخلت الاحتجاجات مرحلة الفوضى والعنف الجسدي وأعمال الشغب.
وأشار الدبلوماسي إلى أن:
"كل العوامل الموجودة في صربيا تكررت في أماكن أخرى، سواء في أوكرانيا التي تُعد المثال الأكثر مأساوية ودموية ووضوحاً، أو في جورجيا وغيرها من الحالات التي حملت سمات الميادين أو الثورات الملوّنة".
وعقد مجلس الأمن القومي الصربي برئاسة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا الثلاثاء، لكنه لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي في أعقاب الجلسة.
وكان فوتشيتش قد صرّح في 17 أغسطس/آب أنه لا يفكر في فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا للمواطنين باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات في غضون 3 إلى 4 أيام لضمان استعادة السلم والنظام. وبحسب بياناته، فقد أُصيب 137 شرطيًا في الفترة ما بين 12 و17 أغسطس/آب خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن صربية.
من جهته، دان رئيس الوزراء الصربي، دجورو ماتسوت، أعمال العنف، داعيًا إلى خفض حدة التوتر. كما ناشد بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، بورفيريه، المواطنين وقف الخلافات والانقسامات. أما وزارة العدل فقد اعتبرت أعمال الشغب اعتداءً على النظام الدستوري، محذرة من المسؤولية الجنائية للمشاركين.
وبدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا، بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала