السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"
23.08.2025
وأضاف السفير: "هناك تنظيم للاحتجاجات. لقد أشرتُ إلى المراحل، وخلف هذا الانتقال المرحلي (من احتجاج إلى آخر) تقف عملية منظمة لثورة ملوّنة، وهذه العلامات واضحة للعيان".وأوضح أن الاحتجاجات بدأت عقب المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، حيث انهارت مظلّة في محطة القطار.ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي اتسمت بردّة فعل عاطفية من المواطنين والمطالبة بالتحقيق، تحوّلت لاحقاً إلى مرحلة رفع مطالب سياسية. أما الآن، فقد دخلت الاحتجاجات مرحلة الفوضى والعنف الجسدي وأعمال الشغب.وأشار الدبلوماسي إلى أن:وعقد مجلس الأمن القومي الصربي برئاسة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا الثلاثاء، لكنه لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي في أعقاب الجلسة.وكان فوتشيتش قد صرّح في 17 أغسطس/آب أنه لا يفكر في فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا للمواطنين باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات في غضون 3 إلى 4 أيام لضمان استعادة السلم والنظام. وبحسب بياناته، فقد أُصيب 137 شرطيًا في الفترة ما بين 12 و17 أغسطس/آب خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن صربية.من جهته، دان رئيس الوزراء الصربي، دجورو ماتسوت، أعمال العنف، داعيًا إلى خفض حدة التوتر. كما ناشد بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، بورفيريه، المواطنين وقف الخلافات والانقسامات. أما وزارة العدل فقد اعتبرت أعمال الشغب اعتداءً على النظام الدستوري، محذرة من المسؤولية الجنائية للمشاركين.وبدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا، بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
وأضاف السفير: "هناك تنظيم للاحتجاجات. لقد أشرتُ إلى المراحل، وخلف هذا الانتقال المرحلي (من احتجاج إلى آخر) تقف عملية منظمة لثورة ملوّنة، وهذه العلامات واضحة للعيان".
وأوضح أن الاحتجاجات بدأت عقب المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، حيث انهارت مظلّة في محطة القطار.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي اتسمت بردّة فعل عاطفية من المواطنين والمطالبة بالتحقيق، تحوّلت لاحقاً إلى مرحلة رفع مطالب سياسية. أما الآن، فقد دخلت الاحتجاجات مرحلة الفوضى والعنف الجسدي وأعمال الشغب.
"كل العوامل الموجودة في صربيا تكررت في أماكن أخرى، سواء في أوكرانيا التي تُعد المثال الأكثر مأساوية ودموية ووضوحاً، أو في جورجيا وغيرها من الحالات التي حملت سمات الميادين أو الثورات الملوّنة".
وعقد مجلس الأمن القومي الصربي برئاسة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا الثلاثاء، لكنه لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي في أعقاب الجلسة.
وكان فوتشيتش قد صرّح في 17 أغسطس/آب أنه لا يفكر في فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا للمواطنين باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات في غضون 3 إلى 4 أيام لضمان استعادة السلم والنظام. وبحسب بياناته، فقد أُصيب 137 شرطيًا في الفترة ما بين 12 و17 أغسطس/آب خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن صربية.
من جهته، دان رئيس الوزراء الصربي، دجورو ماتسوت، أعمال العنف، داعيًا إلى خفض حدة التوتر. كما ناشد بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، بورفيريه، المواطنين وقف الخلافات والانقسامات. أما وزارة العدل فقد اعتبرت أعمال الشغب اعتداءً على النظام الدستوري، محذرة من المسؤولية الجنائية للمشاركين.
وبدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة
في صربيا، بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.