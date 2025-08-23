https://sarabic.ae/20250823/السفير-الروسي-في-بلغراد-الاحتجاجات-في-صربيا-تتطور-وفق-سيناريو-الثورات-الملونة--1104050113.html

السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"

السفير الروسي في بلغراد: الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملونة"

سبوتنيك عربي

قال السفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان-خارشنكو، اليوم السبت، إن الاحتجاجات في صربيا تتطور وفق سيناريو "الثورات الملوّنة". 23.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-23T01:06+0000

2025-08-23T01:06+0000

2025-08-23T01:06+0000

صربيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/12/1061321687_0:0:1812:1020_1920x0_80_0_0_e9328fc7e46ec3c3d79c6d1d0abc9221.jpg

وأضاف السفير: "هناك تنظيم للاحتجاجات. لقد أشرتُ إلى المراحل، وخلف هذا الانتقال المرحلي (من احتجاج إلى آخر) تقف عملية منظمة لثورة ملوّنة، وهذه العلامات واضحة للعيان".وأوضح أن الاحتجاجات بدأت عقب المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مدينة نوفي ساد، حيث انهارت مظلّة في محطة القطار.ولفت إلى أن المرحلة الأولى التي اتسمت بردّة فعل عاطفية من المواطنين والمطالبة بالتحقيق، تحوّلت لاحقاً إلى مرحلة رفع مطالب سياسية. أما الآن، فقد دخلت الاحتجاجات مرحلة الفوضى والعنف الجسدي وأعمال الشغب.وأشار الدبلوماسي إلى أن:وعقد مجلس الأمن القومي الصربي برئاسة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا الثلاثاء، لكنه لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي في أعقاب الجلسة.وكان فوتشيتش قد صرّح في 17 أغسطس/آب أنه لا يفكر في فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهدًا للمواطنين باتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات في غضون 3 إلى 4 أيام لضمان استعادة السلم والنظام. وبحسب بياناته، فقد أُصيب 137 شرطيًا في الفترة ما بين 12 و17 أغسطس/آب خلال الاضطرابات التي شهدتها عدة مدن صربية.من جهته، دان رئيس الوزراء الصربي، دجورو ماتسوت، أعمال العنف، داعيًا إلى خفض حدة التوتر. كما ناشد بطريرك الكنيسة الصربية الأرثوذكسية، بورفيريه، المواطنين وقف الخلافات والانقسامات. أما وزارة العدل فقد اعتبرت أعمال الشغب اعتداءً على النظام الدستوري، محذرة من المسؤولية الجنائية للمشاركين.وبدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا، بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

https://sarabic.ae/20250817/متظاهرون-في-صربيا-يطلقون-ألعابا-نارية-على-إدارة-المدينة-ومقر-الحزب-الحاكم-في-فالييفو--فيديو-1103834339.html

صربيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

صربيا, العالم