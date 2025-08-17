https://sarabic.ae/20250817/متظاهرون-في-صربيا-يطلقون-ألعابا-نارية-على-إدارة-المدينة-ومقر-الحزب-الحاكم-في-فالييفو--فيديو-1103834339.html

متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو

متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو

بلغراد -سبوتنيك. بدأت الاحتجاجات في فالييفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب بلغراد، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قسوة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المدينة خلال الأيام السابقة.قام حشد من معارضي السلطات، تجمع مساء السبت، بإلقاء مشاعل وحجارة على مكتب الحزب الحاكم في فالييفو، مما أدى إلى تحطيم نوافذ المبنى الخالي.وفي مقاطع الفيديو، تسببت الألعاب النارية في اندلاع حريق، وقد وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران.نشر حزب الجبهة اليسارية الخضراء المعارض صورا لمكتب الحزب الحاكم في فالييفو بعد اندلاع حريق فيه، حيث تحطمت نوافذه.كما تعرض مكتب إدارة مدينة فالييفو للرشق بالمشاعل والمفرقعات النارية، وصدت الشرطة المدججة بالسلاح المتظاهرين. وتحاول الشرطة في وسط المدينة إقامة حواجز أمنية، ودفع المتظاهرين إلى الخلف، وتفريقهم.وشهدت منطقة نوفي بيوغراد، عاصمة صربيا، أعمال شغب مساء السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما تعرض مكتب الحزب التقدمي الصربي بزعامة فويسلاف شيشيلي، الذي انتقد المتظاهرين علنا، لهجوم في منطقة زيمون، حيث تحطمت النوافذ ورشت الجدران بالطلاء.وثقت حوادث خلال الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مدن نوفي ساد، وليسكوفاتس، وفرانجي.ولم تصدر وزارة الداخلية الصربية بيانا بعد؛ وقد أصيب ستة من رجال الشرطة، واعتُقل 38 شخصا خلال أعمال شغب في أنحاء صربيا ليلة السبت الماضي.صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، بأنه لن تكون هناك حرب أهلية في صربيا، وأن لا أحد أقوى من الدولة، حتى مع الدعم الخارجي.دمر مجهولون مكتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم في نوفي ساد مساء الجمعة، ووقعت حوادث بالقرب من مكاتب الحزب في بلغراد ومدن أخرى.أدان رئيس الوزراء الصربي دورو ماكوت أعمال العنف ودعا إلى تهدئة التوتر، كما دعا البطريرك الصربي بورفيريي مواطنيه إلى وقف الصراعات والخلافات.وصفت وزارة العدل الصربية أعمال الشغب بأنها ضربة للنظام الدستوري، وحذرت من المسؤولية الجنائية للمتورطين، وذكّرت الوزارة بأن دستور وقوانين صربيا تُجرّم الاعتداءات الجسدية والترهيب والتهديدات لأسباب سياسية، وأنه سيتم تحديد هوية مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقانون الجنائي.بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.

