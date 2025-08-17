متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/متظاهرون-في-صربيا-يطلقون-ألعابا-نارية-على-إدارة-المدينة-ومقر-الحزب-الحاكم-في-فالييفو--فيديو-1103834339.html
متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو
متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو
سبوتنيك عربي
أطلق متظاهرون في صربيا ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم في فالييفو، حيث اندلع حريق، وقد انتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T01:17+0000
2025-08-17T01:17+0000
صربيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103834182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a5b9a7ef069f4fc423398f2de06b9f8.jpg
بلغراد -سبوتنيك. بدأت الاحتجاجات في فالييفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب بلغراد، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قسوة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المدينة خلال الأيام السابقة.قام حشد من معارضي السلطات، تجمع مساء السبت، بإلقاء مشاعل وحجارة على مكتب الحزب الحاكم في فالييفو، مما أدى إلى تحطيم نوافذ المبنى الخالي.وفي مقاطع الفيديو، تسببت الألعاب النارية في اندلاع حريق، وقد وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران.نشر حزب الجبهة اليسارية الخضراء المعارض صورا لمكتب الحزب الحاكم في فالييفو بعد اندلاع حريق فيه، حيث تحطمت نوافذه.كما تعرض مكتب إدارة مدينة فالييفو للرشق بالمشاعل والمفرقعات النارية، وصدت الشرطة المدججة بالسلاح المتظاهرين. وتحاول الشرطة في وسط المدينة إقامة حواجز أمنية، ودفع المتظاهرين إلى الخلف، وتفريقهم.وشهدت منطقة نوفي بيوغراد، عاصمة صربيا، أعمال شغب مساء السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما تعرض مكتب الحزب التقدمي الصربي بزعامة فويسلاف شيشيلي، الذي انتقد المتظاهرين علنا، لهجوم في منطقة زيمون، حيث تحطمت النوافذ ورشت الجدران بالطلاء.وثقت حوادث خلال الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مدن نوفي ساد، وليسكوفاتس، وفرانجي.ولم تصدر وزارة الداخلية الصربية بيانا بعد؛ وقد أصيب ستة من رجال الشرطة، واعتُقل 38 شخصا خلال أعمال شغب في أنحاء صربيا ليلة السبت الماضي.صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، بأنه لن تكون هناك حرب أهلية في صربيا، وأن لا أحد أقوى من الدولة، حتى مع الدعم الخارجي.دمر مجهولون مكتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم في نوفي ساد مساء الجمعة، ووقعت حوادث بالقرب من مكاتب الحزب في بلغراد ومدن أخرى.أدان رئيس الوزراء الصربي دورو ماكوت أعمال العنف ودعا إلى تهدئة التوتر، كما دعا البطريرك الصربي بورفيريي مواطنيه إلى وقف الصراعات والخلافات.وصفت وزارة العدل الصربية أعمال الشغب بأنها ضربة للنظام الدستوري، وحذرت من المسؤولية الجنائية للمتورطين، وذكّرت الوزارة بأن دستور وقوانين صربيا تُجرّم الاعتداءات الجسدية والترهيب والتهديدات لأسباب سياسية، وأنه سيتم تحديد هوية مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقانون الجنائي.بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103834182_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_660f2369acb97f86a5f3305c5b6e072f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صربيا, العالم
صربيا, العالم

متظاهرون في صربيا يطلقون ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب الحاكم في فالييفو .. فيديو

01:17 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovicاحتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025
احتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
أطلق متظاهرون في صربيا ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم في فالييفو، حيث اندلع حريق، وقد انتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
بلغراد -سبوتنيك. بدأت الاحتجاجات في فالييفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب بلغراد، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قسوة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المدينة خلال الأيام السابقة.
قام حشد من معارضي السلطات، تجمع مساء السبت، بإلقاء مشاعل وحجارة على مكتب الحزب الحاكم في فالييفو، مما أدى إلى تحطيم نوافذ المبنى الخالي.
وفي مقاطع الفيديو، تسببت الألعاب النارية في اندلاع حريق، وقد وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأخمدوا النيران.
نشر حزب الجبهة اليسارية الخضراء المعارض صورا لمكتب الحزب الحاكم في فالييفو بعد اندلاع حريق فيه، حيث تحطمت نوافذه.
كما تعرض مكتب إدارة مدينة فالييفو للرشق بالمشاعل والمفرقعات النارية، وصدت الشرطة المدججة بالسلاح المتظاهرين. وتحاول الشرطة في وسط المدينة إقامة حواجز أمنية، ودفع المتظاهرين إلى الخلف، وتفريقهم.
وشهدت منطقة نوفي بيوغراد، عاصمة صربيا، أعمال شغب مساء السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما تعرض مكتب الحزب التقدمي الصربي بزعامة فويسلاف شيشيلي، الذي انتقد المتظاهرين علنا، لهجوم في منطقة زيمون، حيث تحطمت النوافذ ورشت الجدران بالطلاء.
وثقت حوادث خلال الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من مدن نوفي ساد، وليسكوفاتس، وفرانجي.
ولم تصدر وزارة الداخلية الصربية بيانا بعد؛ وقد أصيب ستة من رجال الشرطة، واعتُقل 38 شخصا خلال أعمال شغب في أنحاء صربيا ليلة السبت الماضي.
صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب، بأنه لن تكون هناك حرب أهلية في صربيا، وأن لا أحد أقوى من الدولة، حتى مع الدعم الخارجي.
دمر مجهولون مكتب الحزب التقدمي الصربي الحاكم في نوفي ساد مساء الجمعة، ووقعت حوادث بالقرب من مكاتب الحزب في بلغراد ومدن أخرى.
أدان رئيس الوزراء الصربي دورو ماكوت أعمال العنف ودعا إلى تهدئة التوتر، كما دعا البطريرك الصربي بورفيريي مواطنيه إلى وقف الصراعات والخلافات.
وصفت وزارة العدل الصربية أعمال الشغب بأنها ضربة للنظام الدستوري، وحذرت من المسؤولية الجنائية للمتورطين، وذكّرت الوزارة بأن دستور وقوانين صربيا تُجرّم الاعتداءات الجسدية والترهيب والتهديدات لأسباب سياسية، وأنه سيتم تحديد هوية مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقانون الجنائي.
بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала