لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن يصلان ألاسكا للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية
الرئيس الصربي: المتظاهرون يدمرون مكتب الحزب الحاكم في صربيا
الرئيس الصربي: المتظاهرون يدمرون مكتب الحزب الحاكم في صربيا
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن محتجين هاجموا ودمروا مكتب "الحزب التقدمي الصربي" الحاكم في مدينة نوفي ساد، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع روايات بعض وسائل الإعلام التي وصفت الأحداث بأنها سلمية.
وقال فوتشيتش، في بث مباشر على قناة Informer TV الصربية، أن "أكبر مظاهر النفاق أن إحدى القنوات قالت إن كل شيء مر بسلام، بينما كانوا على مدى نصف ساعة يحطمون مكتب الحزب التقدمي الصربي".وأضاف: "وفي عدة أماكن في بلغراد، حيث شوهد معارضون، كان من المفترض مهاجمتهم. تم اعتقال أربعة أشخاص، وأصيب أحد موظفي إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بجروح خطيرة على يد المحتجين".وشهدت ليلة الخميس احتجاجات أمام مقار الحزب في نوفي ساد وبلغراد، تخللتها مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة. كما اندلعت مظاهرات مسائية في نوفي ساد وبلغراد وتشاتشاك ومدن أخرى، وأعلن وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش توقيف 14 شخصاً، مع إصابة خمسة شرطيين.وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مرور تسعة أشهر على انهيار سقف في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وأثار موجة غضب شعبي.وقد اعتُقل 12 شخصاً في القضية، بينهم وزير البناء والبنية التحتية السابق توميسلاف موميروفيتش، بتهم إلحاق أضرار بالميزانية تقدر بنحو 115.5 مليون دولار أثناء التعاقد على إعادة إعمار المحطة.ويطالب المتظاهرون، وبينهم طلاب وأنصار المعارضة، بنشر كامل وثائق مشروع إعادة الإعمار، ومحاسبة المسؤولين المتورطين، والإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.ورغم أن الحكومة نشرت آلاف الوثائق المرتبطة بالمشروع، فإن دعواتها لفتح حوار مع المعارضة لم تلقَ استجابة حتى الآن.
الرئيس الصربي: المتظاهرون يدمرون مكتب الحزب الحاكم في صربيا

23:35 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 00:15 GMT 15.08.2025)
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن محتجين هاجموا ودمروا مكتب "الحزب التقدمي الصربي" الحاكم في مدينة نوفي ساد، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع روايات بعض وسائل الإعلام التي وصفت الأحداث بأنها سلمية.
وقال فوتشيتش، في بث مباشر على قناة Informer TV الصربية، أن "أكبر مظاهر النفاق أن إحدى القنوات قالت إن كل شيء مر بسلام، بينما كانوا على مدى نصف ساعة يحطمون مكتب الحزب التقدمي الصربي".
وأضاف: "وفي عدة أماكن في بلغراد، حيث شوهد معارضون، كان من المفترض مهاجمتهم. تم اعتقال أربعة أشخاص، وأصيب أحد موظفي إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بجروح خطيرة على يد المحتجين".
وشهدت ليلة الخميس احتجاجات أمام مقار الحزب في نوفي ساد وبلغراد، تخللتها مطالبات بإجراء انتخابات مبكرة. كما اندلعت مظاهرات مسائية في نوفي ساد وبلغراد وتشاتشاك ومدن أخرى، وأعلن وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش توقيف 14 شخصاً، مع إصابة خمسة شرطيين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مرور تسعة أشهر على انهيار سقف في محطة القطارات بمدينة نوفي ساد، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً وأثار موجة غضب شعبي.
وقد اعتُقل 12 شخصاً في القضية، بينهم وزير البناء والبنية التحتية السابق توميسلاف موميروفيتش، بتهم إلحاق أضرار بالميزانية تقدر بنحو 115.5 مليون دولار أثناء التعاقد على إعادة إعمار المحطة.
ويطالب المتظاهرون، وبينهم طلاب وأنصار المعارضة، بنشر كامل وثائق مشروع إعادة الإعمار، ومحاسبة المسؤولين المتورطين، والإفراج عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
ورغم أن الحكومة نشرت آلاف الوثائق المرتبطة بالمشروع، فإن دعواتها لفتح حوار مع المعارضة لم تلقَ استجابة حتى الآن.
