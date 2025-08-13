رئيس صربيا: إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال أعمال شغب في البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/رئيس-صربيا-إصابة-أكثر-من-60-مدنيا-و16-شرطيا-خلال-أعمال-شغب-في-البلاد-1103704071.html
رئيس صربيا: إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال أعمال شغب في البلاد
رئيس صربيا: إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال أعمال شغب في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، صباح اليوم الخميس، أن أكثر من 60 مواطناً صربياً و16 شرطياً أصيبوا خلال الاضطرابات التي وقعت أمام مقار الحزب التقدمي الصربي... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T23:02+0000
2025-08-13T23:02+0000
صربيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_28c61b96b3df1657097a3f2063e3b314.jpg
وقال وزير الداخلية، إفيتسا داتشيتش، إن ما لا يقل عن ستة عناصر شرطة وعدداً كبيراً من المواطنين أصيبوا في مواجهات قرب مكاتب الحزب في نوفي ساد ومدن أخرى.وأوضح فوتشيتش أن 64 مصاباً سُجلوا في مقر الحزب على جادة التحرير في نوفي ساد، مؤكداً أن الشرطة عززت وجودها لإعادة النظام.وبحسبه، بلغ عدد المتظاهرين في عموم صربيا أعداداً محدودة، إذ كان في بلغراد وضواحيها 3,084 شخصاً، وفي نوفي ساد 1,695 شخصاًـ مشيرا إلى أن 16 شرطياً أصيبوا، بينهم اثنان بجروح خطيرة في بلغراد.تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية انهيار مظلة بمحطة القطارات في نوفي ساد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً. وأوقفت النيابة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في 1 أغسطس/أب 12 شخصاً، بينهم وزير البناء السابق توميسلاف موميروفيتش ومسؤولون آخرون وشخصيات من شركات متعاقدة، بتهم تتعلق بإلحاق ضرر بخزينة الدولة يصل إلى 115.5 مليون دولار في مشروع إعادة إعمار المحطة.واتهمت وسائل إعلام موالية للحكومة وبعض المسؤولين هذه التحقيقات بأنها "محاولة انقلاب" بإيعاز من الأوروبيين، فيما وصفت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش أسلوب الاستجواب بـ"الطرق الجستابوية".وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 وُجهت رسمياً تهم إلى الوزير السابق غوران فيسيتش و12 شخصاً آخرين، مع نشر آلاف الوثائق الحكومية المرتبطة بالمشروع. ورغم دعوة السلطات المعارضة للحوار، لا تزال الأخيرة ترفض الاستجابة.
https://sarabic.ae/20250630/الكرملين-موسكو-لا-تستبعد-استخدام-تقنيات-لإثارة-ثورة-ملونة-خلال-الاحتجاجات-في-صربيا-1102205084.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561177_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_46808a8949d2103ceebd33042b43c2a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صربيا, العالم, أخبار العالم الآن
صربيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس صربيا: إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال أعمال شغب في البلاد

23:02 GMT 13.08.2025
© Sputnik . Lola Djordjevicالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Lola Djordjevic
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، صباح اليوم الخميس، أن أكثر من 60 مواطناً صربياً و16 شرطياً أصيبوا خلال الاضطرابات التي وقعت أمام مقار الحزب التقدمي الصربي الحاكم ليل الخميس.
وقال وزير الداخلية، إفيتسا داتشيتش، إن ما لا يقل عن ستة عناصر شرطة وعدداً كبيراً من المواطنين أصيبوا في مواجهات قرب مكاتب الحزب في نوفي ساد ومدن أخرى.
وأوضح فوتشيتش أن 64 مصاباً سُجلوا في مقر الحزب على جادة التحرير في نوفي ساد، مؤكداً أن الشرطة عززت وجودها لإعادة النظام.
وبحسبه، بلغ عدد المتظاهرين في عموم صربيا أعداداً محدودة، إذ كان في بلغراد وضواحيها 3,084 شخصاً، وفي نوفي ساد 1,695 شخصاًـ مشيرا إلى أن 16 شرطياً أصيبوا، بينهم اثنان بجروح خطيرة في بلغراد.
تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية انهيار مظلة بمحطة القطارات في نوفي ساد في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً. وأوقفت النيابة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة في 1 أغسطس/أب 12 شخصاً، بينهم وزير البناء السابق توميسلاف موميروفيتش ومسؤولون آخرون وشخصيات من شركات متعاقدة، بتهم تتعلق بإلحاق ضرر بخزينة الدولة يصل إلى 115.5 مليون دولار في مشروع إعادة إعمار المحطة.
واتهمت وسائل إعلام موالية للحكومة وبعض المسؤولين هذه التحقيقات بأنها "محاولة انقلاب" بإيعاز من الأوروبيين، فيما وصفت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش أسلوب الاستجواب بـ"الطرق الجستابوية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
الكرملين: موسكو لا تستبعد استخدام تقنيات لإثارة "ثورة ملونة" خلال الاحتجاجات في صربيا
30 يونيو, 10:31 GMT
وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 وُجهت رسمياً تهم إلى الوزير السابق غوران فيسيتش و12 شخصاً آخرين، مع نشر آلاف الوثائق الحكومية المرتبطة بالمشروع. ورغم دعوة السلطات المعارضة للحوار، لا تزال الأخيرة ترفض الاستجابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала