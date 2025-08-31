تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/تحركات-شعبية-داعمة-للسلطات-في-أكثر-من-100-مدينة-صربية-ضد-احتجاجات-المعارضة--1104361926.html
تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة
تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة
سبوتنيك عربي
شهدت أكثر من 100 مدينة في صربيا، أمس الأحد، تحركات سلمية نظمها المواطنون دعما للسلطات ورفضا للاحتجاجات التي دعا إليها الطلاب وأنصار المعارضة. 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T23:06+0000
2025-08-31T23:06+0000
صربيا
احتجاجات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103834182_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a5b9a7ef069f4fc423398f2de06b9f8.jpg
وكانت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش قد أعلنت، الجمعة الماضي، أن المواطنين سيتجمعون في تحركات سلمية ضد الاحتجاجات وعمليات تعطيل المؤسسات والبنية التحتية التي نظمها الطلاب وأنصار المعارضة في 31 أغسطس في 100 مدينة. وفي 20 و23 أغسطس، شهدت عشرات المدن الصربية تجمعات سلمية شارك فيها عشرات الآلاف.وفي مقاطعة زيمون ببلغراد، انطلق عند الساعة 18:30 (16:30 بتوقيت غرينتش) تجمع سلمي في ساحة المحكمة أمام مبنى البلدية، حيث رفع نحو ألفي مواطن من مختلف الأعمار الأعلام الوطنية والبالونات التي حملت شعارات مثل: "أريد أن أدرس"، "أريد أن أعمل"، "أريد السلام".وفي نوفي ساد، أوقفت الشرطة، الأربعاء الماضي، اثنين من المحتجين المعارضين للاشتباه في اعتدائهما على عناصر الأمن خلال مظاهرة جرت مساء الثلاثاء.وتعود بداية احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا إلى انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً.وتصاعدت الأوضاع في المدن الصربية منتصف أغسطس/آب، حيث بات المحتجون أكثر صداما مع قوات الأمن خلال ساعات الليل، وأقدموا على إقامة متاريس وقطع الطرق.وفي 18 أغسطس، أكد فوتشيتش أنه لا يعتزم فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهداً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحتجين لإرساء السلام والنظام. كما دان رئيس الوزراء دورو ماتشوت أعمال العنف ودعا إلى خفض التوتر، فيما ناشد بطريرك صربيا بورفيريج مواطنيه وقف الخلافات والصراعات.
https://sarabic.ae/20250825/السفير-الروسي-يرى-احتجاجات-صربيا-محاولة-مبكرة-لزعزعة-استقرار-البلاد-1104099871.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103834182_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_660f2369acb97f86a5f3305c5b6e072f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
صربيا, احتجاجات, العالم
صربيا, احتجاجات, العالم

تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة

23:06 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovicاحتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025
احتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
شهدت أكثر من 100 مدينة في صربيا، أمس الأحد، تحركات سلمية نظمها المواطنون دعما للسلطات ورفضا للاحتجاجات التي دعا إليها الطلاب وأنصار المعارضة.
وكانت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش قد أعلنت، الجمعة الماضي، أن المواطنين سيتجمعون في تحركات سلمية ضد الاحتجاجات وعمليات تعطيل المؤسسات والبنية التحتية التي نظمها الطلاب وأنصار المعارضة في 31 أغسطس في 100 مدينة. وفي 20 و23 أغسطس، شهدت عشرات المدن الصربية تجمعات سلمية شارك فيها عشرات الآلاف.
وفي مقاطعة زيمون ببلغراد، انطلق عند الساعة 18:30 (16:30 بتوقيت غرينتش) تجمع سلمي في ساحة المحكمة أمام مبنى البلدية، حيث رفع نحو ألفي مواطن من مختلف الأعمار الأعلام الوطنية والبالونات التي حملت شعارات مثل: "أريد أن أدرس"، "أريد أن أعمل"، "أريد السلام".
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد أعلن، الخميس الماضي، عن زيادة في المعاشات التقاعدية بنسبة 12% قبل عيد الميلاد الأرثوذكسي في 7 يناير، في إطار حزمة لدعم السكان اقتصاديا، مشيرا إلى أن متوسط المعاش حاليا يبلغ 436 يورو (509 دولارات)، على أن يصل إلى 650 يورو بحلول نهاية عام 2027.
وفي نوفي ساد، أوقفت الشرطة، الأربعاء الماضي، اثنين من المحتجين المعارضين للاشتباه في اعتدائهما على عناصر الأمن خلال مظاهرة جرت مساء الثلاثاء.
وتعود بداية احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا إلى انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً.
احتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد
25 أغسطس, 03:13 GMT
وتصاعدت الأوضاع في المدن الصربية منتصف أغسطس/آب، حيث بات المحتجون أكثر صداما مع قوات الأمن خلال ساعات الليل، وأقدموا على إقامة متاريس وقطع الطرق.
وفي 18 أغسطس، أكد فوتشيتش أنه لا يعتزم فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهداً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحتجين لإرساء السلام والنظام. كما دان رئيس الوزراء دورو ماتشوت أعمال العنف ودعا إلى خفض التوتر، فيما ناشد بطريرك صربيا بورفيريج مواطنيه وقف الخلافات والصراعات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала