تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة
تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة
شهدت أكثر من 100 مدينة في صربيا، أمس الأحد، تحركات سلمية نظمها المواطنون دعما للسلطات ورفضا للاحتجاجات التي دعا إليها الطلاب وأنصار المعارضة.
صربيا
احتجاجات
وكانت رئيسة البرلمان آنا برنابيتش قد أعلنت، الجمعة الماضي، أن المواطنين سيتجمعون في تحركات سلمية ضد الاحتجاجات وعمليات تعطيل المؤسسات والبنية التحتية التي نظمها الطلاب وأنصار المعارضة في 31 أغسطس في 100 مدينة. وفي 20 و23 أغسطس، شهدت عشرات المدن الصربية تجمعات سلمية شارك فيها عشرات الآلاف.وفي مقاطعة زيمون ببلغراد، انطلق عند الساعة 18:30 (16:30 بتوقيت غرينتش) تجمع سلمي في ساحة المحكمة أمام مبنى البلدية، حيث رفع نحو ألفي مواطن من مختلف الأعمار الأعلام الوطنية والبالونات التي حملت شعارات مثل: "أريد أن أدرس"، "أريد أن أعمل"، "أريد السلام".وفي نوفي ساد، أوقفت الشرطة، الأربعاء الماضي، اثنين من المحتجين المعارضين للاشتباه في اعتدائهما على عناصر الأمن خلال مظاهرة جرت مساء الثلاثاء.وتعود بداية احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا إلى انهيار مظلة في محطة قطار نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً.وتصاعدت الأوضاع في المدن الصربية منتصف أغسطس/آب، حيث بات المحتجون أكثر صداما مع قوات الأمن خلال ساعات الليل، وأقدموا على إقامة متاريس وقطع الطرق.وفي 18 أغسطس، أكد فوتشيتش أنه لا يعتزم فرض حالة الطوارئ في البلاد، متعهداً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحتجين لإرساء السلام والنظام. كما دان رئيس الوزراء دورو ماتشوت أعمال العنف ودعا إلى خفض التوتر، فيما ناشد بطريرك صربيا بورفيريج مواطنيه وقف الخلافات والصراعات.
صربيا
صربيا, احتجاجات
تحركات شعبية داعمة للسلطات في أكثر من 100 مدينة صربية ضد احتجاجات المعارضة
