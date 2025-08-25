عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد
السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد

صرح السفير الروسي في بلغراد، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاحتجاجات الحالية في صربيا ليست سوى "الخطوة الأولى" التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد والحكومة، وبعدها سيصعد قادة حركة الاحتجاج إلى المسرح.
بلغراد –سبوتنيك. وقال بوتسان-خارتشينكو، "بمجرد أن تبدأ حركة الاحتجاج - الخطوة الأولى في مخططات [الغرب]، والتي من المفترض أن تطيح بالحكومة - مباشرة بعد ذلك، سيظهر بعض الأشخاص الذين سيروجون للاتحاد الأوروبي".

وأضاف، "سيقولون إن هؤلاء هم من يمكن الاعتماد عليهم، والذين سيقودون صربيا إلى "مستقبل أوروبي سعيد".

ووفقا لافتراض السفير، فإن هؤلاء الآن مجرد أشخاص غير معروفين في صربيا، لم يظهروا أنفسهم من قبل بأي شكل من الأشكال.
على الأرجح، لن يعرفهم إلا القليل كما هو الحال، بالمناسبة، مع العديد من قادة الدول الأخرى المجاورة، كما يتوقع الدبلوماسي.
بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.
