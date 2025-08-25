https://sarabic.ae/20250825/السفير-الروسي-يرى-احتجاجات-صربيا-محاولة-مبكرة-لزعزعة-استقرار-البلاد-1104099871.html

السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي في بلغراد، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاحتجاجات الحالية في صربيا ليست سوى "الخطوة الأولى" التي من شأنها زعزعة استقرار... 25.08.2025, سبوتنيك عربي

بلغراد

صربيا

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

بلغراد –سبوتنيك. وقال بوتسان-خارتشينكو، "بمجرد أن تبدأ حركة الاحتجاج - الخطوة الأولى في مخططات [الغرب]، والتي من المفترض أن تطيح بالحكومة - مباشرة بعد ذلك، سيظهر بعض الأشخاص الذين سيروجون للاتحاد الأوروبي".ووفقا لافتراض السفير، فإن هؤلاء الآن مجرد أشخاص غير معروفين في صربيا، لم يظهروا أنفسهم من قبل بأي شكل من الأشكال.على الأرجح، لن يعرفهم إلا القليل كما هو الحال، بالمناسبة، مع العديد من قادة الدول الأخرى المجاورة، كما يتوقع الدبلوماسي.بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.

صربيا

