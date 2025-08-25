https://sarabic.ae/20250825/السفير-الروسي-يرى-احتجاجات-صربيا-محاولة-مبكرة-لزعزعة-استقرار-البلاد-1104099871.html
السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد
السفير الروسي يرى احتجاجات صربيا محاولة مبكرة لزعزعة استقرار البلاد
صرح السفير الروسي في بلغراد، ألكسندر بوتسان-خارتشينكو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الاحتجاجات الحالية في صربيا ليست سوى "الخطوة الأولى" التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد والحكومة، وبعدها سيصعد قادة حركة الاحتجاج إلى المسرح.
بلغراد –سبوتنيك. وقال بوتسان-خارتشينكو، "بمجرد أن تبدأ حركة الاحتجاج - الخطوة الأولى في مخططات [الغرب]، والتي من المفترض أن تطيح بالحكومة - مباشرة بعد ذلك، سيظهر بعض الأشخاص الذين سيروجون للاتحاد الأوروبي".
وأضاف، "سيقولون إن هؤلاء هم من يمكن الاعتماد عليهم، والذين سيقودون صربيا إلى "مستقبل أوروبي سعيد".
ووفقا لافتراض السفير، فإن هؤلاء الآن مجرد أشخاص غير معروفين في صربيا
، لم يظهروا أنفسهم من قبل بأي شكل من الأشكال.
على الأرجح، لن يعرفهم إلا القليل كما هو الحال، بالمناسبة، مع العديد من قادة الدول الأخرى المجاورة، كما يتوقع الدبلوماسي.
بدأت احتجاجات الطلاب والمعارضة في صربيا بعد انهيار مظلة في محطة قطار مدينة نوفي ساد في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.