عربي
باحث في العلاقات الدولية: الغرب يضرم الفوضى في صربيا لكن من الصعب أن يتمكن من تغيير النظام
باحث في العلاقات الدولية: الغرب يضرم الفوضى في صربيا لكن من الصعب أن يتمكن من تغيير النظام
علق الباحث المغربي المتخصص في العلاقات الدولية أيوب نصر،على الاحتجاجات الدائرة في صربيا وتبريرها من قبل الغرب، قائلا: "منذ البوادر الأولى التي كانت تدل على أن...
ورأى نصر أن الطريقة والأسلوب التي تجري بها الأحداث مثل غلق الطرقات وإيقاف عمل المؤسسات تشبه ما يعرف بالثورات الملونة أو الفوضى الخلاقة. وأعتبر نصر أن ما يجعل الغرب يستغل هذه الأمور هو رغبة صربيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي يقوم الغرب بممارسة ضغوطات تحت شعارات الديمقراطية وحرية الإعلام وتوجيه اتهامات للحكومة الصربية بالتضييق على المعارضة.وأوضح نصر أن لـ"صربيا دور خاص، ليس لأن لديها ميولا لروسيا، ولكن لأن لديها عداء تاريخي للغرب وهذا ما يجعلها بنظر الغرب جيب من جيوب روسيا في أوروبا"، مستبعدا ان يتمكن الغرب من تغيير النظام في صربيا.
باحث في العلاقات الدولية: الغرب يضرم الفوضى في صربيا لكن من الصعب أن يتمكن من تغيير النظام

احتجاج مناهض للحكومة في صربيا بالقرب من مكتب الحزب التقدمي الصربي في بلغراد، صربيا، الجمعة 15 أغسطس/آب 2025
علق الباحث المغربي المتخصص في العلاقات الدولية أيوب نصر،على الاحتجاجات الدائرة في صربيا وتبريرها من قبل الغرب، قائلا: "منذ البوادر الأولى التي كانت تدل على أن هناك عملية عسكرية في أوكرانيا بدأ الغرب يستهدف الدول التي تربطها علاقات مع روسيا، والبداية كانت في كازاخستان في محاولة لخلق نوع من الفوضى".

وخلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال نصر: "إننا أمام محاولة من الغرب لخلق نوع من الفوضى الخلاقة في صربيا مع الدول التي تجمعها علاقات قوية وتاريخية مع روسيا".

ورأى نصر أن الطريقة والأسلوب التي تجري بها الأحداث مثل غلق الطرقات وإيقاف عمل المؤسسات تشبه ما يعرف بالثورات الملونة أو الفوضى الخلاقة.
وأعتبر نصر أن ما يجعل الغرب يستغل هذه الأمور هو رغبة صربيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالتالي يقوم الغرب بممارسة ضغوطات تحت شعارات الديمقراطية وحرية الإعلام وتوجيه اتهامات للحكومة الصربية بالتضييق على المعارضة.
وأوضح نصر أن لـ"صربيا دور خاص، ليس لأن لديها ميولا لروسيا، ولكن لأن لديها عداء تاريخي للغرب وهذا ما يجعلها بنظر الغرب جيب من جيوب روسيا في أوروبا"، مستبعدا ان يتمكن الغرب من تغيير النظام في صربيا.
