سفير روسيا لدى بلغراد: الغرب طالب فوتشيتش بالانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

وقال بوتسان خارتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء: "حاولوا (الغرب)، كما يُقال، 'بالفزاعة والجثة'، (..) التدخل هنا وحث بلغراد (على المشاركة في العقوبات)".وأكد أن "الضغط على فوتشيتش كان مرعبا، إذ طالبه الغرب بقبول جميع العقوبات المفروضة على روسيا دفعة واحدة وعندما رفض، بدأوا بإقناعه بقبول ولو شيء ما على الأقل من العقوبات".وتابع سفير روسيا لدى بلغراد: "كان الضغط مرعبا- قبول جميع العقوبات دفعة واحدة. ثم - قبول شيء ما على الأقل. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي أيضا أساليب الاتحاد الأوروبي المعروفة للجميع – أعطهم إصبعك، وسيبدأون بقضم يدك بالكامل. انضم إلى عقوبة واحدة، وسيقولون: أنت بالفعل مشارك في جميع هذه العقوبات الخمسة آلاف".ويشار إلى أن وزير التكامل الأوروبي في صربيا، نيمانيا ستاروفيتش، كان قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن البلاد لن تفرض عقوبات على روسيا، وهي تصريحات أدلى بها فوتشيتش نفسه، أكثر من مرة.وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.
تابعنا عبر
صرح سفير روسيا لدى بلغراد، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم الأربعاء، بأن الغرب طالب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بالانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وكان الضغط "مرعبا".
وقال بوتسان خارتشينكو لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء: "حاولوا (الغرب)، كما يُقال، 'بالفزاعة والجثة'، (..) التدخل هنا وحث بلغراد (على المشاركة في العقوبات)".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا تفرض عقوبات على عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في بريطانيا
20 أغسطس, 14:08 GMT
وأكد أن "الضغط على فوتشيتش كان مرعبا، إذ طالبه الغرب بقبول جميع العقوبات المفروضة على روسيا دفعة واحدة وعندما رفض، بدأوا بإقناعه بقبول ولو شيء ما على الأقل من العقوبات".
وتابع سفير روسيا لدى بلغراد: "كان الضغط مرعبا- قبول جميع العقوبات دفعة واحدة. ثم - قبول شيء ما على الأقل. مع الأخذ في الاعتبار أن هذه هي أيضا أساليب الاتحاد الأوروبي المعروفة للجميع – أعطهم إصبعك، وسيبدأون بقضم يدك بالكامل. انضم إلى عقوبة واحدة، وسيقولون: أنت بالفعل مشارك في جميع هذه العقوبات الخمسة آلاف".
ويشار إلى أن وزير التكامل الأوروبي في صربيا، نيمانيا ستاروفيتش، كان قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك" بأن البلاد لن تفرض عقوبات على روسيا، وهي تصريحات أدلى بها فوتشيتش نفسه، أكثر من مرة.
وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.
