https://sarabic.ae/20250718/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-الـ18-من-العقوبات-ضد-روسيا-1102798153.html

الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T12:32+0000

2025-07-18T12:32+0000

2025-07-18T12:32+0000

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وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسمًا، من بينها 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا".كما كشف الاتحاد الأوروبي عن عدد من تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أبرزها:وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 8 شركات من المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، في إطار حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي: "وتمسّ الحزمة (العقوبات) أيضًا 8 شركات تعمل في إطار المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تعتبر "نهجا أوروبيًا متشددًا" ضدها.وأضاف بيسكوف: "بالطبع، الحزمة الجديدة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تحليل لتقليل عواقبها إلى أدنى حد".وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20250718/الكرملين-حول-حزمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-ضد-روسيا-نرى-خطا-ثابتا-مناهضا-لروسيا-في-أوروبا--عاجل-1102789715.html

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