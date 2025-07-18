https://sarabic.ae/20250718/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-الـ18-من-العقوبات-ضد-روسيا-1102798153.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T12:32+0000
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2025-07-18T12:32+0000
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وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسمًا، من بينها 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا".كما كشف الاتحاد الأوروبي عن عدد من تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أبرزها:وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 8 شركات من المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، في إطار حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي: "وتمسّ الحزمة (العقوبات) أيضًا 8 شركات تعمل في إطار المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تعتبر "نهجا أوروبيًا متشددًا" ضدها.وأضاف بيسكوف: "بالطبع، الحزمة الجديدة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تحليل لتقليل عواقبها إلى أدنى حد".وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20250718/الكرملين-حول-حزمة-العقوبات-الأوروبية-الجديدة-ضد-روسيا-نرى-خطا-ثابتا-مناهضا-لروسيا-في-أوروبا--عاجل-1102789715.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا.
وجاء في بيان منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي الإلكتروني: "اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، الحزمة الـ18 من التدابير التقييدية الاقتصادية والفردية المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والجيش في روسيا... ووافق المجلس على قائمة مهمة تضم 55 اسمًا، من بينها 14 فردًا و41 كيانًا قانونيًا".
ويشار إلى أن العقوبات طالت، لأول مرة، أيضا قبطان سفينة لم يكشف عن هويته، بالإضافة إلى شركة نقل بحري دولية خاصة.
كما كشف الاتحاد الأوروبي عن عدد من تفاصيل حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، أبرزها:
استحداث آلية تلقائية لتغيير سقف سعر النفط الروسي.
إلغاء استثناءات واردات النفط من روسيا بالنسبة لجمهورية التشيك.
يحظر الاتحاد استيراد المنتجات البترولية المصنوعة من النفط الروسي والمستوردة من دول أخرى (باستثناء كندا والنرويج وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة).
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضا، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على 8 شركات من المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، في إطار حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي: "وتمسّ الحزمة (العقوبات) أيضًا 8 شركات تعمل في إطار المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تعتبر "نهجا أوروبيًا متشددًا" ضدها.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا: "حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية".
وأضاف بيسكوف: "بالطبع، الحزمة الجديدة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تحليل لتقليل عواقبها إلى أدنى حد".
وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات
، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.