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الكرملين حول حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا: نرى خطا ثابتا مناهضا لروسيا في أوروبا

الكرملين حول حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا: نرى خطا ثابتا مناهضا لروسيا في أوروبا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تعتبر "نهجا أوروبيًا... 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T09:56+0000

2025-07-18T09:56+0000

2025-07-18T10:29+0000

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وقال بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول الحزمة الـ18 من العقوبات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا: "حتى الآن نرى خطًا موحدًا إلى حد ما ضد روسيا من جانب أوروبا. لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نعتبر مثل هذه القيود الأحادية الجانب غير قانونية". وأضاف بيسكوف: "بالطبع، الحزمة الجديدة (من عقوبات الاتحاد الأوروبي) بحاجة إلى تحليل لتقليل عواقبها إلى أدنى حد". وأشار بيسكوف إلى أن "العقوبات تعتبر سلاحا ذو حدين"، وتابع قائلا: "كل حزمة جديدة (من العقوبات) تضيف تأثيرًا سلبيًا على الدول التي تنضم إليها. هذا سلاح ذو حدين". وفي وقت سابق، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة 18 من العقوبات ضد روسيا، والتي أرادت بولندا فرضها خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي (حتى نهاية يونيو/حزيران 2025).وأكدت روسيا، مرارًا وتكرارًا، أن البلاد ستواجه ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها ضدها منذ سنوات عدة، والتي تستمر في التزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية ذاتها، تكررت الآراء حول عدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.بوتين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأسمدة الروسية "غباء محض"إعلام: المستثمرون لا يثقون في تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضد روسيا

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