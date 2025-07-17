https://sarabic.ae/20250717/إعلام-المستثمرون-لا-يثقون-في-تهديدات-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-ضد-روسيا-1102749285.html

إعلام: المستثمرون لا يثقون في تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضد روسيا

إعلام: المستثمرون لا يثقون في تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضد روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن المستثمرين الدوليين لا يصدقون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية ثانوية ضد روسيا، مؤكدين أن "فرض... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T07:36+0000

2025-07-17T07:36+0000

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وذكر مقال نُشر في صحيفة غربية أن "تهديداته (ترامب) بفرض رسوم جمركية ثانوية قاسية تفتقر إلى المصداقية... ومن اللافت للنظر أن المستثمرين لا يصدقون سياسة ترامب القائمة على التوازن عند حافة الهاوية".ووفقًا لصحيفة "إيكونوميست"، التي نشرت المقال، فإذا كانت رسوم ترامب المحتملة "قاسية" بما يكفي لقطع صادرات الطاقة الروسية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، ما سيسبب صدمة تضخمية للولايات المتحدة، وهو ما يسعى ترامب إلى تجنبه.وأعلن ترامب، في وقت سابق، عن خطة جديدة لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر حلفائه في "الناتو"، حيث ستبيع الولايات المتحدة للدول الأوروبية دفعة كبيرة من الأسلحة بمليارات الدولارات، تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخيرة، ثم ينقلها حلفاء واشنطن إلى كييف ويجددون مخزوناتهم من خلال مشتريات جديدة من الشركات المصنعة الأمريكية. وأكد أن هذه الآلية قد تم الاتفاق عليها بالفعل وسيتم تنفيذها بتمويل من دول "الناتو".وصرّح ترامب أيضًا بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 100% على البضائع الروسية، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، خلال 50 يومًا.بكين حول تهديد ترامب بفرض عقوبات ضد روسيا: سياسة الضغوط لا تحل المشكلاتترامب: عدم التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا خلال مهلة الـ50 يوما سيكون أمرا "سيئا للغاية"

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