القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع

2025-10-01T09:20+0000

2025-10-01T09:20+0000

2025-10-01T09:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التوغل في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك".ودحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وإيسكريكوفشينا وكوندراتوفكا وميزينوفكا ونوفايا سيش، في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، هزمت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بولوغوفكا وفولشانسك وغريغوروفكا في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغوسلافكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا ونوفوسيلوفكا ويامبول وياتسكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وحسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، وضعها التكتيكي، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق ألكسندرو كالينوفو وإيفانوبولي وكونستانتينوفكا وبازينو وبليشيفكا وسيفيرسك وتشيركاسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما سيطرت وحدات مجموعة قوات "المركز"، على مواقع هامة، حيث هزمت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق أنوفكا، وبيليتسكوي، وغريشينو، وزولوتوي كولوديز، وكراسنوارميسك ، وكراسني ليمان، وبتروفكا، ورودينسكوي، وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

