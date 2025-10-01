القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
09:20 GMT 01.10.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الروسية بتحرير بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أن الجيش الروسي تقدم على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التوغل في عمق دفاعات العدو، وحررت بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 315 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة و 11 سيارة.
ودحرت وحدات من قوات "الشمال" تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أليكسييفكا وإيسكريكوفشينا وكوندراتوفكا وميزينوفكا ونوفايا سيش، في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، هزمت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بولوغوفكا وفولشانسك وغريغوروفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 145 جنديا وثلاث مركبات ومدفع 152 ملم دي 20، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميدانية.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بوغوسلافكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وألكساندروفكا ونوفوسيلوفكا ويامبول وياتسكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 220 عسكريا وثلاث مركبات قتالية مدرعة و 12 مركبة. تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ، ورادار للكشف عن الأهداف الجوية ورادار حرب مضاد للبطارية من صنع أمريكي/تي بي كيو-50، بالإضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة.
وحسنت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، وضعها التكتيكي، وهزمت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الجوي في مناطق ألكسندرو كالينوفو وإيفانوبولي وكونستانتينوفكا وبازينو وبليشيفكا وسيفيرسك وتشيركاسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائرالعدو ما يصل إلى 305 أفراد عسكريين وأربع مركبات قتالية مدرعة و 10 سيارات ومدفع عيار 152 ملم، كما تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والوقود.
كما سيطرت وحدات مجموعة قوات "المركز"، على مواقع هامة، حيث هزمت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق أنوفكا، وبيليتسكوي، وغريشينو، وزولوتوي كولوديز، وكراسنوارميسك ، وكراسني ليمان، وبتروفكا، ورودينسكوي، وتوريتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 جنديا ودبابة وعربة قتال مدرعة من "قوزاق" وثلاث شاحنات صغيرة.