https://sarabic.ae/20251001/القوات-الروسية-تدمر-مدرعات-أوكرانية-على-محور-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1105486778.html
القوات الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور كونستانتينوفكا – وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار الهجومية، التابعة لقوات مجموعة"الجنوب" الروسية، دمرت مركبة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية أثناء تناوب
2025-10-01T08:45+0000
2025-10-01T08:45+0000
2025-10-01T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأضاف البيان: "أثناء الاستطلاع الجوي من قبل مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لفرقة المدفعية السادسة، تم اكتشاف شاحنة صغيرة مع القوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تدور في مواقع الخطوط الأمامية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
ar_EG
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار الهجومية، التابعة لقوات مجموعة"الجنوب" الروسية، دمرت مركبة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية أثناء تناوب العدو على محور كونستانتينوفكا.
وأضاف البيان: "أثناء الاستطلاع الجوي من قبل مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لفرقة المدفعية السادسة، تم اكتشاف شاحنة صغيرة مع القوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تدور في مواقع الخطوط الأمامية".
وأردف البيان: "دمرت ضربة مباشرة بطائرة دون طيار السيارة مع أفراد العدو، مما جعل من الممكن تعطيل خطط القوات المسلحة لأوكرانيا وتوفير ميزة تكتيكية لوحدات البنادق الآلية لدينا في هذا القطاع من الجبهة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري
الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.