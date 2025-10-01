عربي
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر مدرعات أوكرانية على محور كونستانتينوفكا – وزارة الدفاع
وأضاف البيان: "أثناء الاستطلاع الجوي من قبل مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لفرقة المدفعية السادسة، تم اكتشاف شاحنة صغيرة مع القوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تدور في مواقع الخطوط الأمامية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن طواقم تشغيل الطائرات دون طيار الهجومية، التابعة لقوات مجموعة"الجنوب" الروسية، دمرت مركبة وقوة بشرية للقوات الأوكرانية أثناء تناوب العدو على محور كونستانتينوفكا.
وأضاف البيان: "أثناء الاستطلاع الجوي من قبل مشغلي الطائرات دون طيار، التابعة لفرقة المدفعية السادسة، تم اكتشاف شاحنة صغيرة مع القوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي كانت تدور في مواقع الخطوط الأمامية".

وأردف البيان: "دمرت ضربة مباشرة بطائرة دون طيار السيارة مع أفراد العدو، مما جعل من الممكن تعطيل خطط القوات المسلحة لأوكرانيا وتوفير ميزة تكتيكية لوحدات البنادق الآلية لدينا في هذا القطاع من الجبهة".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
05:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
