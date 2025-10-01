https://sarabic.ae/20251001/قائد-عسكري-روسي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-تكتيكات-اختراق-صفوف-قوات-كييف-مؤخرا-1105480379.html
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
سبوتنيك عربي
نجحت القوات الروسية مؤخرا، بتحقيق نجاحات كبيرة على خطوط النار، في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيث حررت العديد من المناطق تباعا، مما دفع مراقبين... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T05:26+0000
2025-10-01T05:26+0000
2025-10-01T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08f3c33d442f517df1e84c91641a078f.jpg
وأفصح نائب قائد الفوج 1428 الملقب بـ"بريانسك" لوكالة "سبوتنيك"، عن بعض الأسرار، حيث قال: "إن مقاتلي مجموعة الغرب (الروسية) صعدوا عملياتهم الهجومية في البيئة العمرانية وفي بيئة الغطاء النباتي على حد السواء". وأضاف: "في ساحة التدريب، نستخدم التضاريس المناسبة، نحن نتدرب على اقتحام المعاقل في الغابات، كما نحن نمارس العمليات العسكرية بشكل عام، إضافة لعمليات التغطية النارية، وتأمين الجوانب".وأوضح جندي من الوحدة نفسها يحمل إشارة النداء "ماريوبول"، أنه شارك في تدريب أطقم لممارسة الرماية من مدرعة "بي إم بي-3"، والإخلاء من ساحة المعركة، مبينا أن هذه التدريبات جزء من التحضير المخطط للمهام القتالية.وحررت قوات مجموعة "الغرب"، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تضاف إلى العديد من البلدات التي حررتا هذه المجموعة القتالية الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية
https://sarabic.ae/20250930/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-لنظام-كييف-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع--1105444781.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_645fe4d0a5e591514a7c501912d40e9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
نجحت القوات الروسية مؤخرا، بتحقيق نجاحات كبيرة على خطوط النار، في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيث حررت العديد من المناطق تباعا، مما دفع مراقبين للتساؤل عن التكتيكات العسكرية المتبعة لتحقيق ذلك.
وأفصح نائب قائد الفوج 1428 الملقب بـ"بريانسك" لوكالة "سبوتنيك"، عن بعض الأسرار، حيث قال: "إن مقاتلي مجموعة الغرب (الروسية) صعدوا عملياتهم الهجومية في البيئة العمرانية وفي بيئة الغطاء النباتي على حد السواء".
وأضاف: "في ساحة التدريب، نستخدم التضاريس المناسبة، نحن نتدرب على اقتحام المعاقل في الغابات، كما نحن نمارس العمليات العسكرية بشكل عام، إضافة لعمليات التغطية النارية، وتأمين الجوانب".
ووفقا له ، فإن أفراد الفوج العسكريين يتدربون حاليا على اقتحام النقاط المحصنة في الغابات، باستخدام طيات التضاريس للتحرك والانتشار الشبحي، وكذلك اقتحام مواقع العدو في البيئات السكنية، حيث أن هذه التمارين هي جزء من التدريب القتالي المخطط له.
وأوضح جندي من الوحدة نفسها يحمل إشارة النداء "ماريوبول"، أنه شارك في تدريب أطقم لممارسة الرماية من مدرعة "بي إم بي-3"، والإخلاء من ساحة المعركة، مبينا أن هذه التدريبات جزء من التحضير المخطط للمهام القتالية.
وحررت قوات مجموعة "الغرب"،
يوم أمس الثلاثاء، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تضاف إلى العديد من البلدات التي حررتا هذه المجموعة القتالية الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.