عربي
بوتين: العلاقات بين روسيا والصين في مستوى مرتفع غير مسبوق
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا
نجحت القوات الروسية مؤخرا، بتحقيق نجاحات كبيرة على خطوط النار، في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيث حررت العديد من المناطق تباعا، مما دفع مراقبين... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
وأفصح نائب قائد الفوج 1428 الملقب بـ"بريانسك" لوكالة "سبوتنيك"، عن بعض الأسرار، حيث قال: "إن مقاتلي مجموعة الغرب (الروسية) صعدوا عملياتهم الهجومية في البيئة العمرانية وفي بيئة الغطاء النباتي على حد السواء". وأضاف: "في ساحة التدريب، نستخدم التضاريس المناسبة، نحن نتدرب على اقتحام المعاقل في الغابات، كما نحن نمارس العمليات العسكرية بشكل عام، إضافة لعمليات التغطية النارية، وتأمين الجوانب".وأوضح جندي من الوحدة نفسها يحمل إشارة النداء "ماريوبول"، أنه شارك في تدريب أطقم لممارسة الرماية من مدرعة "بي إم بي-3"، والإخلاء من ساحة المعركة، مبينا أن هذه التدريبات جزء من التحضير المخطط للمهام القتالية.وحررت قوات مجموعة "الغرب"، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تضاف إلى العديد من البلدات التي حررتا هذه المجموعة القتالية الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية
قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا

05:26 GMT 01.10.2025
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
نجحت القوات الروسية مؤخرا، بتحقيق نجاحات كبيرة على خطوط النار، في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيث حررت العديد من المناطق تباعا، مما دفع مراقبين للتساؤل عن التكتيكات العسكرية المتبعة لتحقيق ذلك.
وأفصح نائب قائد الفوج 1428 الملقب بـ"بريانسك" لوكالة "سبوتنيك"، عن بعض الأسرار، حيث قال: "إن مقاتلي مجموعة الغرب (الروسية) صعدوا عملياتهم الهجومية في البيئة العمرانية وفي بيئة الغطاء النباتي على حد السواء".
وأضاف: "في ساحة التدريب، نستخدم التضاريس المناسبة، نحن نتدرب على اقتحام المعاقل في الغابات، كما نحن نمارس العمليات العسكرية بشكل عام، إضافة لعمليات التغطية النارية، وتأمين الجوانب".
ووفقا له ، فإن أفراد الفوج العسكريين يتدربون حاليا على اقتحام النقاط المحصنة في الغابات، باستخدام طيات التضاريس للتحرك والانتشار الشبحي، وكذلك اقتحام مواقع العدو في البيئات السكنية، حيث أن هذه التمارين هي جزء من التدريب القتالي المخطط له.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة لنظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
أمس, 07:39 GMT
وأوضح جندي من الوحدة نفسها يحمل إشارة النداء "ماريوبول"، أنه شارك في تدريب أطقم لممارسة الرماية من مدرعة "بي إم بي-3"، والإخلاء من ساحة المعركة، مبينا أن هذه التدريبات جزء من التحضير المخطط للمهام القتالية.
وحررت قوات مجموعة "الغرب"، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تضاف إلى العديد من البلدات التي حررتا هذه المجموعة القتالية الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية
