قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا

قائد عسكري روسي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تكتيكات اختراق صفوف قوات كييف مؤخرا

سبوتنيك عربي

نجحت القوات الروسية مؤخرا، بتحقيق نجاحات كبيرة على خطوط النار، في مختلف مناطق العملية العسكرية الخاصة، حيث حررت العديد من المناطق تباعا، مما دفع مراقبين...

وأفصح نائب قائد الفوج 1428 الملقب بـ"بريانسك" لوكالة "سبوتنيك"، عن بعض الأسرار، حيث قال: "إن مقاتلي مجموعة الغرب (الروسية) صعدوا عملياتهم الهجومية في البيئة العمرانية وفي بيئة الغطاء النباتي على حد السواء". وأضاف: "في ساحة التدريب، نستخدم التضاريس المناسبة، نحن نتدرب على اقتحام المعاقل في الغابات، كما نحن نمارس العمليات العسكرية بشكل عام، إضافة لعمليات التغطية النارية، وتأمين الجوانب".وأوضح جندي من الوحدة نفسها يحمل إشارة النداء "ماريوبول"، أنه شارك في تدريب أطقم لممارسة الرماية من مدرعة "بي إم بي-3"، والإخلاء من ساحة المعركة، مبينا أن هذه التدريبات جزء من التحضير المخطط للمهام القتالية.وحررت قوات مجموعة "الغرب"، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، التي تضاف إلى العديد من البلدات التي حررتا هذه المجموعة القتالية الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية

